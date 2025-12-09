الحكومة: إنتاج 45 ألف ضفيرة كهربائية للسيارات يوميا في مصنع ليوني مصر

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل افتتاح رئيس مجلس الوزراء لمصنع ليوني مصر لضفائر السيارات .



وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصنع ليوني هو المصنع رقم 15 لمصانع الشركة في مصر والشركة تستثمر في المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر واملنطقة الحرة بمدينة بدر وفي مدينة أسيوط ".

وتابع محمد الحمصاني :" المصنع إضافة لصناعة وإنتاج مكونات السيارات والدولة لديها رؤية وخطة لتطوير صناعة السيارات واحد اهم الركائز هو توطين صناعة مكونات السيارات في مصر ".



ولفت محمد الحمصاني :" نسعى لاجتذاب المزيد من شركات السيارات للاستثمار في مصر ومصنع ليوني مصر يسهم في توطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل ".

وتابع محمد الحمصاني :" بتم إنتاج 45 ألف ضفيرة كهربائية يتم إنتاجها يوميا في مصنع ليوني مصر "، مضيفا:" الدولة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار وتذليل اي عقبات أمام المستثمرين وتيسيير الإجراءات وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي .