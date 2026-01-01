قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الاتحاد السكندري قبل موقعة كأس رابطة الأندية

عبدالله هشام

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق الاتحاد السكندري اليوم على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ولعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري 111 مباراة وفاز الأبيض 77 مباراة وفاز الاتحاد في 9 مباريات وتعادلا في 25 مواجهة.

سجل لاعبوا الزمالك 190 هدف واستقبلوا 59 هدف

ويعد جمال عبدالحميد نجم الزمالك هداف تاريخ مواجهات الزمالك ضد الاتحاد السكندري بـ 8 أهداف وخلفه أيمن يونس وعبدالحليم علي بـ 6 أهداف لكل منهما.

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن قائمة فريق الشباب التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة شباب الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى :  محمود أشرف الشناوي "2004" - محمد عبد الفتاح "2005" .

خط الدفاع :  هشام فؤاد "2005" - محمد إبراهيم "2005" - السيد أسامة "2006" - أحمد مجدي "2005" - محمد فرج "2008" - علي عبد المجيد "2006" -

خط الوسط : محمد حمد "2008" - أنس وائل "2005" - أحمد صفوت "2009" - أحمد خضري "2005" - محمود عصام الحصري "2005" - صلاح محمود "2008" - حسام عاشور التقي "2007" - حازم أسامة " 2003" - يوسف وائل الفرنسي "2005" - زياد مدحت " 2007"

خط الهجوم : أحمد خالد السمبوك "2005" - عمار ياسر "2005"

وكان مجلس الإدارة كلف كل من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول، بقيادة فريق الشباب بالنادي في لقاء الاتحاد السكندري المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك الاتحاد السكندري كأس عاصمة مصر

