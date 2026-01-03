قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
رياضة

شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة برنامج الناظر اليوم

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

شوق الإعلامي أحمد شوبير لـ حلقة برنامج “الناظر مع شوبير” اليوم.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انتظرونا الليلة وحلقة جديدة من برنامج ⁧#الناظر⁩ مع الكابتن أحمد شوبير في الـ 10:30 مساءً على شاشة #النهار

ضيوف حلقة اليوم 

الكابتن / ربيع ياسين

الناقد الرياضي / أحمد جلال

المحلل الفني / كريم عنتر

#الناظر_مع_شوبير".

وعلق الإعلامي أحمد شوبير، على هجوم البعض على أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "‏هي الحملة بدأت من بدرى ليه كده علي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ".

ونفى الإعلامي احمد شوبير صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تفكير ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، في الاستقالة من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته في برنامجه الناظر، ردًا على تلك الأنباء، أن ما يتم تداوله غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن ياسين منصور يوجد داخل النادي الأهلي عن حب واقتناع كامل، ولم يتم رصد أي خلافات أو أزمات داخل مجلس الإدارة.

وشدد شوبير على أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة على الإطلاق، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف استقرار النادي ومجلس إدارته.

وانتشرت تقارير إعلامية خلال الساعات الأخيرة تزعم أن ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي ورجل الأعمال يدرس تقديم استقالته من منصبه داخل مجلس الإدارة.

وأوضحت التقارير أن تفكير ياسين منصور في الرحيل يعود إلى شعوره بعدم وجود صلاحيات حقيقية تمكنه من أداء دوره داخل المجلس بالشكل المطلوب.

شوبير احمد شوبير

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
سيارات عائلية ‏SUV
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
سوزوكى ماروتى
