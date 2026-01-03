قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ملك التوقعات نيمبوس يتوقع انتصارات السنغال ومالي في ثمن نهائي أمم أفريقيا

القط نيمبوس
القط نيمبوس
إسراء أشرف

تتواصل الإثارة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، حيث يترقب عشاق الكرة الأفريقية، مساء اليوم السبت، المواجهة النارية بين منتخب تونس ونظيره مالي، ضمن منافسات دور الـ16 على ملعب المجمع الرياضي محمد الخامس، ومنتخب السنغال  أمام منتخب السودان، على ملعب طنجة الكبير، أحد أبرز الملاعب المستضيفة للبطولة. 

في هذا السياق، توقع القط نيمبوس، المعروف بـ"ملك توقعات كأس الأمم"، فوز منتخب السنغال على السودان، وفوز منتخب مالي على تونس، لتكون المباراة القادمة في ربع النهائي بين المتأهل من مواجهة السنغال والسودان والفائز من لقاء تونس ومالي.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة صعبة، بعد أن تأهل إلى الدور الإقصائي من المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، حصدها من فوز مهم على أوغندا (3-1)، وتعادل مع تنزانيا (1-1)، وخسارة مثيرة أمام نيجيريا (3-2).

بينما صعد منتخب مالي إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، جمعها من ثلاث تعادلات متتالية أمام زامبيا والمغرب (1-1) وتعادل سلبي مع جزر القمر.

ويأمل "نسور قرطاج" في تجاوز عقبة مالي، لمواصلة المشوار نحو اللقب القاري، فيما يسعى المنتخب المالي لمواصلة مفاجآته وتحقيق التأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة هذا الموسم، في مباراة تعد بالكثير من الإثارة والتكتيك على أرضية الملعب.

ويدخل منتخب السنغال اللقاء بصفته متصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد انتصارين وتعادل واحد.

وقد بدأ مشواره في البطولة بفوز كبير على بوتسوانا 3-0، تألق خلاله نيكولاس جاكسون بتسجيله هدفين، قبل أن يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 بهدف من القائد ساديو ماني، ثم اختتم دور المجموعات بفوز آخر بثلاثة أهداف على بنين، مما يؤكد جاهزية الفريق لمواصلة طريقه نحو اللقب القاري.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب السودان بصعوبة بعد صراع قوي في المجموعة الخامسة، محققًا فوزًا ثمينًا على غينيا الاستوائية بهدف جاء عن طريق الخطأ في مرمى الخصم، قبل أن يخسر مواجهته الأخيرة أمام بوركينا فاسو 0-2.

