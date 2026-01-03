ناد إسباني يراقب الكعبي لتعزيز خط هجومه بعد تألقه في أمم إفريقيا

دخل نادي جيرونا الإسباني دائرة الاهتمام بالتعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث أحرز ثلاثة أهداف خلال دور المجموعات ليصبح من أبرز نجوم البطولة حتى الآن.

ووفقًا للصحفي الإسباني آرون دوميكينيز، فإن إدارة جيرونا تتابع الكعبي عن كثب، تمهيدًا لتعزيز الخط الهجومي للفريق في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل سعي النادي لتدعيم خياراته الهجومية بلاعب يمتلك خبرة دولية وحسًا تهديفيًا قويًا وقدرة على الحسم داخل منطقة الجزاء.

ويعيش الكعبي، البالغ من العمر 32 عامًا، فترة رائعة مع أسود الأطلس في أمم إفريقيا، بعد أن سجل ثلاثة أهداف أسهمت في قيادة منتخب بلاده لمواصلة المنافسة على اللقب القاري.

يُذكر أن الكعبي مرتبط بعقد مع نادي أولمبياكوس اليوناني حتى صيف 2026، ما قد يجعل عملية انتقاله إلى الدوري الإسباني خلال الانتقالات المقبلة محل متابعة من عدة أندية أوروبية، على رأسها جيرونا.