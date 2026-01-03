قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
رياضة

ديل بييرو يقدم نسخة كأس العالم 2026 في السعودية| صور

أليساندرو ديل بييرو
أليساندرو ديل بييرو
إسراء أشرف

دشنت كأس العالم 2026 جولتها العالمية بوصولها إلى العاصمة السعودية الرياض، التي حظيت بشرف احتضان أولى محطات الجولة، المقرر أن تستمر على مدار الأشهر المقبلة في عدد كبير من دول العالم.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، يوم 11 يونيو المقبل، على أن تُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 19 يوليو.

وقبل خمسة أشهر من ضربة البداية، بدأت جولة الكأس العالمية من الرياض، في رحلة تمتد عبر 75 محطة مختلفة داخل 30 دولة من مختلف القارات، ضمن خطة ترويجية للحدث الكروي الأكبر عالميًا.

ونشرت قناة «الإخبارية» السعودية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، يوثق لحظة وصول الكأس إلى الرياض، حيث حملها النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو أثناء نزوله من الطائرة.

وتستضيف العاصمة السعودية أولى فعاليات الجولة العالمية في «واجهة روشن» بمنطقة التسوق، وتحديدًا عند البوابة رقم 2 (النافورة)، في حدث مفتوح للجماهير يجمع بين كرة القدم والترفيه والثقافة، وسط أجواء احتفالية مميزة.

ولا يقتصر الحدث على عرض الكأس فقط، بل يشمل مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية المصممة لمختلف الفئات العمرية، ما يمنح الزوار فرصة فريدة للتفاعل مع أجواء المونديال.

وتتيح الجولة لعشاق كرة القدم حول العالم مشاهدة النسخة الأصلية من كأس العالم عن قرب، إلى جانب الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، ولقاء عدد من النجوم والأساطير والمؤثرين المشاركين في الحدث.

يُذكر أن المنتخب السعودي يشارك في نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

السعودية كأس العالم في السعودية كأس العالم 2026 كأس العالم في الرياض أليساندرو ديل بييرو

