ديل بييرو يقدم نسخة كأس العالم 2026 في السعودية| صور

دشنت كأس العالم 2026 جولتها العالمية بوصولها إلى العاصمة السعودية الرياض، التي حظيت بشرف احتضان أولى محطات الجولة، المقرر أن تستمر على مدار الأشهر المقبلة في عدد كبير من دول العالم.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، يوم 11 يونيو المقبل، على أن تُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 19 يوليو.

وقبل خمسة أشهر من ضربة البداية، بدأت جولة الكأس العالمية من الرياض، في رحلة تمتد عبر 75 محطة مختلفة داخل 30 دولة من مختلف القارات، ضمن خطة ترويجية للحدث الكروي الأكبر عالميًا.

ونشرت قناة «الإخبارية» السعودية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، يوثق لحظة وصول الكأس إلى الرياض، حيث حملها النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو أثناء نزوله من الطائرة.

وتستضيف العاصمة السعودية أولى فعاليات الجولة العالمية في «واجهة روشن» بمنطقة التسوق، وتحديدًا عند البوابة رقم 2 (النافورة)، في حدث مفتوح للجماهير يجمع بين كرة القدم والترفيه والثقافة، وسط أجواء احتفالية مميزة.

ولا يقتصر الحدث على عرض الكأس فقط، بل يشمل مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية المصممة لمختلف الفئات العمرية، ما يمنح الزوار فرصة فريدة للتفاعل مع أجواء المونديال.

وتتيح الجولة لعشاق كرة القدم حول العالم مشاهدة النسخة الأصلية من كأس العالم عن قرب، إلى جانب الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، ولقاء عدد من النجوم والأساطير والمؤثرين المشاركين في الحدث.

يُذكر أن المنتخب السعودي يشارك في نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.