رسالة يامال تشعل أجواء ديربي كتالونيا وتغضب جماهير إسبانيول

أشعل لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، أجواء ديربي كتالونيا قبل انطلاقه، بعدما أثار موجة من الجدل بين جماهير إسبانيول، على خلفية رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، قبل المواجهة المرتقبة بين برشلونة وإسبانيول على ملعب كورنيا إل برات.

ويحرص يامال عادة على التفاعل مع المباريات الكبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الليلة السابقة لها، إلا أن رسالته هذه المرة حملت أبعادًا اعتبرها متابعون استفزازية لجماهير إسبانيول، خاصة في ظل حساسية لقاء الديربي.

وفسرت وسائل إعلام إسبانية منشور يامال باعتباره ردًا غير مباشر على تصريحات بير ميلا، لاعب إسبانيول، الذي أثار الجدل خلال مقابلة صحفية حين طُلب منه الاختيار بين خوان جارسيا ولامين يامال عند الحديث عن اللاعب الذي يفضل التعامل معه بقوة داخل الملعب، ليختار يامال بطريقة ساخرة.

وبعد تداول تصريحات ميلا على نطاق واسع، نشر يامال «ستوري» عبر إنستجرام، ظهر خلالها محتفلًا بهدف حاسم سجله في شباك إسبانيول خلال فوز برشلونة بهدفين دون مقابل على الملعب ذاته في الموسم الماضي، قبل أن يعززها بصورة أخرى للاحتفال نفسه، مرفقًا تعليقًا جاء فيه: «أتطلع للعودة»، وفق ما أوردته صحيفة «فوتبول إسبانيا».

وتزداد حدة التوتر قبل ديربي كتالونيا، لا سيما مع عودة خوان جارسيا، حارس برشلونة الحالي، إلى ملعب فريقه السابق إسبانيول للمرة الأولى منذ انتقاله إلى الغريم التقليدي، وهو ما ينذر بمواجهة ساخنة داخل الملعب وخارجه.