دعوة منتخب مصر للمشاركة في كأس الخليج العربي 2026.. ما حقيقة الأمر؟

تداولت بعض التقارير الإعلامية، مؤخرًا، أنباءً عن إمكانية دعوة منتخب مصر الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 2026 المزمع إقامتها في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر سبتمبر المقبل.. فما حقيقة الأمر؟

جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن استضافة مدينة جدة لمنافسات بطولة كأس الخليج العربي الـ 27 خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026.

هل تشارك مصر في كأس الخليج؟

جاءت أنباء مشاؤكة منتخب مصر في كأس الخليج بعد نشر تقارير صحفية قطرية أفادت بأن الاتحاد الخليجي لكرة القدم يدرس توسيع نطاق المشاركة في كأس الخليج لتشمل منتخبات عربية من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها مصر والمغرب والجزائر والأردن.

يأتي ذلك بهدف زيادة التنافس الفني والارتقاء بمستوى البطولة وتعزيز قيمتها التسويقية والإعلامية، لكن صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نقلت عن مصادر مطلعة أن هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة، وأن بطولة كأس الخليج ستستمر بصيغتها التقليدية دون إضافة منتخبات جديدة في النسخة المقبلة.

وأكدت المصادر أنه إذا تم توسيع المشاركة، فسيكون ذلك على مستوى بطولات الفئات السنية فقط وليس على مستوى المنتخبات الأدنى سنًا أو الكبار.

من جانبه، أكد الإعلامي جمال الغندور في تصريحات تلفزيونية، أن اتحاد الكرة المصري لم يتلقَّ أي دعوة رسمية من الاتحاد الخليجي للمشاركة في البطولة، وأن موضوع المشاركة غير مطروح للنقاش في الوقت الحالي.

وأضاف أنه في حال وصول دعوة رسمية، سيناقش الاتحاد المصري الكرة الأمر مع المدير الفني حسام حسن بعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تُقام حاليًا في المغرب.

وفي السياق ذاته، يواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء حاسم يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة وبلوغ ربع النهائي.

كأس الخليج العربي

يُذكر أن كأس الخليج العربي من أعرق البطولات العربية، إذ انطلقت أول نسخة منها عام 1970 في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة دول الخليج مثل البحرين والسعودية والكويت وقطر، ثم انضمت الإمارات وسلطنة عُمان والعراق وغيرها تدريجيًا في النسخ اللاحقة، بينما انضم اليمن كآخر منتخبات خارج مجلس التعاون عام 2003.

ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس الخليج العربي الـ 27، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية وإستاد الأمير عبدالله الفيصل.