30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
تأكيدا لـ تصريحات سياسي أمريكي لـ صدى البلد .. ترامب يعلن إمكانية تولي ماتشادو القيادة الفنزويلية
رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من جولة في الأقصر
السنغال تتأهل لدور الـ 8 على حساب السودان بأمم إفريقيا
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
الإيجار القديم.. اشتراط قانوني بالحصول على وحدة بديلة من نفس الغرض للمستحقين
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

دعوة منتخب مصر للمشاركة في كأس الخليج العربي 2026.. ما حقيقة الأمر؟

أحمد أيمن

تداولت بعض التقارير الإعلامية، مؤخرًا، أنباءً عن إمكانية دعوة منتخب مصر الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 2026 المزمع إقامتها في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر سبتمبر المقبل.. فما حقيقة الأمر؟

جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن استضافة مدينة جدة لمنافسات بطولة كأس الخليج العربي الـ 27 خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026.

هل تشارك مصر في كأس الخليج؟

جاءت أنباء مشاؤكة منتخب مصر في كأس الخليج بعد نشر تقارير صحفية قطرية أفادت بأن الاتحاد الخليجي لكرة القدم يدرس توسيع نطاق المشاركة في كأس الخليج لتشمل منتخبات عربية من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها مصر والمغرب والجزائر والأردن.

يأتي ذلك بهدف زيادة التنافس الفني والارتقاء بمستوى البطولة وتعزيز قيمتها التسويقية والإعلامية، لكن صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نقلت عن مصادر مطلعة أن هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة، وأن بطولة كأس الخليج ستستمر بصيغتها التقليدية دون إضافة منتخبات جديدة في النسخة المقبلة. 

وأكدت المصادر أنه إذا تم توسيع المشاركة، فسيكون ذلك على مستوى بطولات الفئات السنية فقط وليس على مستوى المنتخبات الأدنى سنًا أو الكبار.

من جانبه، أكد الإعلامي جمال الغندور في تصريحات تلفزيونية، أن اتحاد الكرة المصري لم يتلقَّ أي دعوة رسمية من الاتحاد الخليجي للمشاركة في البطولة، وأن موضوع المشاركة غير مطروح للنقاش في الوقت الحالي. 

وأضاف أنه في حال وصول دعوة رسمية، سيناقش الاتحاد المصري الكرة الأمر مع المدير الفني حسام حسن بعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تُقام حاليًا في المغرب.

وفي السياق ذاته، يواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء حاسم يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة وبلوغ ربع النهائي.

يُذكر أن كأس الخليج العربي من أعرق البطولات العربية، إذ انطلقت أول نسخة منها عام 1970 في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة دول الخليج مثل البحرين والسعودية والكويت وقطر، ثم انضمت الإمارات وسلطنة عُمان والعراق وغيرها تدريجيًا في النسخ اللاحقة، بينما انضم اليمن كآخر منتخبات خارج مجلس التعاون عام 2003.

ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس الخليج العربي الـ 27، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية وإستاد الأمير عبدالله الفيصل.

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز أداء العمرة خلال فترة العدة

هل يجوز أداء العمرة خلال فترة العدة للدعاء لزوجي والخروج من الحزن ..الإفتاء ترد

حكم الكلام أثناء سماع الأذان .. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء تكشف منهجها في فتاوى النوازل المالية المعاصرة

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

