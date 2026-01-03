قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير يكشف عن تشكيلة منتخب مصر في حال صعدت امم أفريقيا 2015

منتخب مصر 2015
منتخب مصر 2015
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تشكيلة منتخب مصر في حال صعدت امم أفريقيا 2015.

منتخب مصر 

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"دي كانت هتبقي تشكيلة منتخب مصر لو صعدت امم أفريقيا 2015 لكن للاسف خرجنا على يد تونس والسنغال من التصفيات".

وشهدت الساحة الكروية الإفريقية واحدة من أخطر الأزمات الإدارية في تاريخها، بعدما دخل منتخب الجابون بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 وسط ظروف استثنائية، انتهت بنتائج كارثية وحل المنتخب بالكامل عقب نهاية المنافسات.

كارثة غير مسبوقة تهز كرة القدم الإفريقية

تعود جذور الأزمة إلى تعثر منتخب الجابون في خوض أي مباراة ودية تحضيرية قبل انطلاق البطولة، ليس بسبب إصابات أو مشاكل فنية أو نقص في الجاهزية، بل نتيجة أزمة غير متوقعة تتعلق بقمصان المنتخب.

وكشفت التقارير أن شركة جديدة تُدعى GASMA تم تأسيسها في 5 أبريل 2025، وكان مالكها والمساهم الوحيد فيها هو تييري مويوما، المدير الفني لمنتخب الجابون في ذلك الوقت.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الشركة أُنشئت بهدف استغلال الميزانية المخصصة لتجهيز المنتخب، عبر إطلاق علامة تجارية جديدة باسم Gaboma، وذلك بعد انتهاء التعاقد السابق مع شركة «بوما».

ووفقًا للمصادر، فقد خصصت رئاسة الجمهورية مبلغًا يُقدر بـ300 مليون فرنك إفريقي لشراء المعدات الرياضية، إلا أن هذا المشروع أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة اتحاد الكرة الجابوني، الذي انقسم بين مؤيد ومعارض، ما أدى إلى تفجر واحدة من أكبر الفضائح الإدارية في تاريخ الكرة بالبلاد.

وتفاقمت الأزمة بعدما رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتماد قمصان المنتخب، بسبب عدم مطابقة المواد للمواصفات، وعدم تسجيل العلامة التجارية رسميًا، إلى جانب تشابه الشعار مع علامة Airness، فضلًا عن غياب مصدر موثوق للتجهيزات.

منتخب مصر الاهلي الزمالك الدردير

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

حسام حسن

حسام حسن: انتوا دلوقتي مع منتخب مصر.. يعني تبقى بطل

إندريك

فونسيكا يشيد بتأقلم إندريك قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي

منتخب مصر

الدردير: استرها على السودان يارب .. يارب نكسب السنغال

بالصور

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

