تفاصيل حظوظ منتخب مصر في مواجهة بنين بأمم أفريقيا

قال الناقد الرياضي محمد عصام، إن المنتخب المصري لكرة القدم يواجه بنين في مباراة قوية ضمن ثمن نهائي أمم أفريقيا، موضحا أن التاريخ يبرز تفوق واضح للفراعنة في المواجهات السابقة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخبين تواجها 4 مرات من قبل حسم الفراعنة الفوز في 3 منها وكان التعادل حاضرًا في الرابعة.



وتابع أن سجل مواجهات المنتخبين خلا من هزيمة منتخب مصر، وبالتالي فرصة الفراعنة أقوى هذه المرة في ظل إصابة اثنين من أهم اللاعبين في صفوف منتخب بنين ولن يشاركا في المباراة.



وأشار إلى أن منتخب مصر يعاني من غياب وحيد لمهند لاشين بداعي الإصابة، مشيدًا بالروح العالية الموجودة بين لاعبي الفراعنة خاصة بعد العزومة الأخيرة لمحمد صلاح للاعبي المنتخب وهذه الروح نراهن عليها من أجل حصد البطولة.

