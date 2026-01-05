قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الدفاع المدني بغزة: تمكنا من إزالة أنقاض 3445 مبنى ومنزلا سكنيا
الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية
في ذكرى ميلاده الـ80.. صور للإمام الطيب تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل صغير
لغز البيتزا يكشف "ساعة الصفر".. كيف التقطت واشنطن إشارة إسقاط مادورو؟
القط نيمبوس يتوقع فوز مصر على بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

إسراء أشرف

دخل القط الشهير نيمبوس دائرة الأضواء مجددًا، بعدما أطلق توقعه بشأن مواجهة منتخب مصر أمام نظيره البنيني، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، مرجحًا كفة الفراعنة لعبور هذا الدور.

القط نيمبوس يتوقع فوز مصر على بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

وجاء توقع القط نيمبوس قبل ساعات من اللقاء المرتقب، حيث اختار علم منتخب مصر خلال فقرة التوقعات المعتادة، في إشارة اعتبرها المتابعون دعمًا معنويًا للفراعنة في مشوارهم نحو اللقب القاري، خاصة أن نيمبوس حظي باهتمام واسع بسبب توقعاته اللافتة في المباريات السابقة.

ويستعد منتخب مصر لخوض المواجهة على ملعب أدرار، اليوم الإثنين 5 يناير 2026، حيث تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حالة من التفاؤل الجماهيري.

ويدخل الفراعنة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أداء قوي في دور المجموعات، جمع خلاله المنتخب 7 نقاط من انتصارين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل سلبي أمام أنجولا، ليحجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة.

في المقابل، يسعى منتخب بنين لمخالفة التوقعات وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تأهل إلى هذا الدور باحتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، واضعًا نصب عينيه إقصاء أحد أبرز المرشحين للبطولة.

وتشير الأرقام التاريخية إلى أفضلية واضحة لمنتخب مصر، الذي تفوق في 3 مباريات من أصل 4 مواجهات سابقة أمام بنين، مقابل تعادل وحيد، كان آخرها الفوز بثنائية نظيفة في نسخة 2010 من كأس الأمم الأفريقية.

وينتظر الفائز من مواجهة مصر وبنين اختبارًا أكثر صعوبة في الدور ربع النهائي، حيث يلتقي مع المتأهل من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، بينما تبقى توقعات القط نيمبوس محل اهتمام الجماهير، التي تأمل أن تتحول نبوءته إلى واقع على أرض الملعب.

القط نيبموس نيمبوس مصر بنين منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

