دخل القط الشهير نيمبوس دائرة الأضواء مجددًا، بعدما أطلق توقعه بشأن مواجهة منتخب مصر أمام نظيره البنيني، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، مرجحًا كفة الفراعنة لعبور هذا الدور.

القط نيمبوس يتوقع فوز مصر على بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

وجاء توقع القط نيمبوس قبل ساعات من اللقاء المرتقب، حيث اختار علم منتخب مصر خلال فقرة التوقعات المعتادة، في إشارة اعتبرها المتابعون دعمًا معنويًا للفراعنة في مشوارهم نحو اللقب القاري، خاصة أن نيمبوس حظي باهتمام واسع بسبب توقعاته اللافتة في المباريات السابقة.

ويستعد منتخب مصر لخوض المواجهة على ملعب أدرار، اليوم الإثنين 5 يناير 2026، حيث تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حالة من التفاؤل الجماهيري.

ويدخل الفراعنة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أداء قوي في دور المجموعات، جمع خلاله المنتخب 7 نقاط من انتصارين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل سلبي أمام أنجولا، ليحجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة.

في المقابل، يسعى منتخب بنين لمخالفة التوقعات وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تأهل إلى هذا الدور باحتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، واضعًا نصب عينيه إقصاء أحد أبرز المرشحين للبطولة.

وتشير الأرقام التاريخية إلى أفضلية واضحة لمنتخب مصر، الذي تفوق في 3 مباريات من أصل 4 مواجهات سابقة أمام بنين، مقابل تعادل وحيد، كان آخرها الفوز بثنائية نظيفة في نسخة 2010 من كأس الأمم الأفريقية.

وينتظر الفائز من مواجهة مصر وبنين اختبارًا أكثر صعوبة في الدور ربع النهائي، حيث يلتقي مع المتأهل من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، بينما تبقى توقعات القط نيمبوس محل اهتمام الجماهير، التي تأمل أن تتحول نبوءته إلى واقع على أرض الملعب.