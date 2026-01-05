قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بنين، مساء اليوم الاثنين 5 يناير 2026، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية، في مباراة ينتظرها جمهور الكرة المصرية بشغف كبير.

موعد ومكان مباراة مصر وبنين

تقام مباراة مصر وبنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، حيث يسعى المنتخب الوطني لمواصلة مشواره في البطولة، وتحقيق الفوز الذي يمنحه بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، والاقتراب خطوة جديدة من حلم التتويج باللقب القاري.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات

نجح منتخب مصر في حجز مقعده بدور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من تحقيق فوزين وتعادل. واستهل الفراعنة مشوارهم بالفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، ثم حققوا انتصارًا مهمًا على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، قبل أن يختتموا دور المجموعات بتعادل سلبي أمام منتخب أنجولا.

طموحات الفراعنة في البطولة

يدخل المنتخب المصري مواجهة بنين بطموحات كبيرة، حيث يهدف إلى تجاوز هذه العقبة ومواصلة المنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية، في إطار سعيه للتتويج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين



تنقل مباراة مصر وبنين بشكل مباشر عبر شبكة قنوات beIN Sports، وذلك من خلال:

beIN Sports Max 1

beIN Sports Max 2

معلق المباراة

يتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي المعروف علي محمد علي.

القنوات المجانية الناقلة

يمكن للجماهير متابعة المباراة مجانًا عبر:

القناة الجزائرية الأرضية

القناة المغربية الأرضية

تردد القناة الجزائرية الأرضية (نايل سات):

التردد: 11680 – الاستقطاب: أفقي (H) – معدل الترميز: 27500 – معامل التصحيح: 2/3

تردد القناة المغربية الأرضية (نايل سات):

التردد: 11157 – الاستقطاب: رأسي (V) – معدل الترميز: 27500 – معامل التصحيح:



