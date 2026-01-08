معتمد جمال بالمقدمة .. الزمالك يخوض تدريبات بدنية استعدادا لمواجهة زد في كأس العاصمة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية في بداية مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

بقيادة معتمد جمال

وبعد ذلك قام الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعات، لخوض بعض الجوانب الخططية، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار.

تقسيمة فنية

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.