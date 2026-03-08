قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
رياضة

غزل المحلة ينفي رحيل علاء عبد العال أو تقديم استقالته

علاء عبدالعال
علاء عبدالعال
عبدالله هشام

نفى نادي غزل المحلة رحيل علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أو تقديمه لاستقالته من تدريب الفريق، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.

كما أكد المجلس عدم صحة ما يتم تداوله حول تولي شريف الخشاب مهمة تدريب الفريق، مشددًا على أن الكابتن شريف الخشاب يشغل منصب المدير الرياضي للشركة ، وهو المنصب المعني بالتخطيط والإشراف على قطاع الكرة.

حيث انتشر في الساعات الأخيرة إمكانية رحيل علاء عبدالعال عن غزل المحلة عقب تعادل الفريق السلبي مع فاركو في الجولة الـ21 من المسابقة، والتي أقيمت على ملعب استاد المحلة.

ويعد هذا التعادل الثالث على التوالي لغزل المحلة حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين و13 تعادل و5 هزائم

علاء عبد العال غزل المحلة نادي غزل المحلة شريف الخشاب فاركو

