غزل المحلة ينفي رحيل علاء عبد العال أو تقديم استقالته

نفى نادي غزل المحلة رحيل علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أو تقديمه لاستقالته من تدريب الفريق، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.

كما أكد المجلس عدم صحة ما يتم تداوله حول تولي شريف الخشاب مهمة تدريب الفريق، مشددًا على أن الكابتن شريف الخشاب يشغل منصب المدير الرياضي للشركة ، وهو المنصب المعني بالتخطيط والإشراف على قطاع الكرة.

حيث انتشر في الساعات الأخيرة إمكانية رحيل علاء عبدالعال عن غزل المحلة عقب تعادل الفريق السلبي مع فاركو في الجولة الـ21 من المسابقة، والتي أقيمت على ملعب استاد المحلة.

ويعد هذا التعادل الثالث على التوالي لغزل المحلة حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين و13 تعادل و5 هزائم