وزارة الشباب تنظم ندوات توعوية لتعزيز الولاء والانتماء والاحتفال باليوم العالمي للأسرة

نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، وبالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة في محافظات( الفيوم ،دمياط ،بورسعيد ،الدقهلية) سلسلة ندوات توعوية تحت شعار "ترسيخ قيم الولاء والانتماء والاحتفال باليوم العالمي للأسرة"، ضمن خطة أنشطة أندية التثقيف والمجتمع، وذلك في مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية بالمحافظات المختلفة.

وشهدت الندوات حضور عدد من القيادات الدينية والتربوية، حيث أدار فضيلة الشيخ علي فتحي، مدير إدارة التدريب التربوي بمنطقة الفيوم الأزهرية، إحدى الندوات، متناولًا مفاهيم الولاء والانتماء وأهمية دور الأسرة ومؤسسات الدولة في غرس القيم والأخلاق الحميدة لدى الشباب، مؤكدًا على ضرورة تنمية الوازع الديني لمواجهة أي فكر يسعى لزعزعة استقرار الشباب وانتمائهم لوطنهم، وتعزيز الترابط الأسري.

كما شاركت الدكتورة شريهان الجمل من مديرية أوقاف دمياط في ندوة مماثلة أعدتها ونفذتها سمر أبو عبد الله منسق نادي التثقيف والمجتمع وميادة حمدي مشرف النادي ، بحضور ٢٥ عضوا من أعضاء النادي، حيث تناولت الندوة أهمية الأسرة في المجتمع وواجباتها تجاه الأبناء، مستشهدة بآيات قرآنية، ومناقشة مسؤوليات الرجل والمرأة في الإسلام وأهمية المودة والمعروف في العلاقات الأسرية، بالإضافة إلى دور المرأة العاملة في تنظيم وقتها بين العمل والمنزل وكيفية اختيار شريك الحياة والصفات التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة الصالحة.

وفي محافظة بورسعيد، قدمت الدكتورة منال عبده، أستاذ مساعد ورئيس قسم العمل بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ندوة تناولت نفس المحاور، مؤكدة على أهمية غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب والحفاظ على الهوية المصرية بثقافتها وتراثها، وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.

كما نظمت ندوة بالدقهلية بمركز شباب البصراط تحت إشراف فضيلة الشيخ طاهر حسانين، حيث تناولت الندوة أهمية الولاء والانتماء ودور الأسرة والمؤسسات في ترسيخ القيم لدى الشباب، وأكدت على تعزيز الوازع الديني لمواجهة أي محاولات لزعزعة استقرار الشباب وانتمائهم للوطن.

وشهدت الندوات فتح باب النقاش والحوار مع المشاركين، الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة، وأبدوا تفاعلهم مع الموضوعات المطروحة، مما يعكس نجاح هذه المبادرات في تعزيز الوعي الوطني والاجتماعي لدى الشباب، وتحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة في تنمية قدراتهم الثقافية والاجتماعية وغرس قيم الولاء والانتماء والحفاظ على الأسرة كمؤسسة أساسية للمجتمع.