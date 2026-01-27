قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الرياضة يصل دمياط لتفقد المنشآت الشبابية وافتتاح مشروعات جديدة

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة دمياط 

وذلك، في زيارة ميدانية موسعة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وكان في استقباله  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وبحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف المواهب، وتقديم خدمات متكاملة للشباب المصري.

ومن جانبه، أكد محافظ دمياط خلال اللقاء حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ودعم المبادرات والبرامج التي تستهدف تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب باعتبارهم عماد التنمية وبناة المستقبل.

وتتضمن جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة دمياط تفقد نادي سيتي كلوب، وافتتاح وحدة الطب الرياضي بمديرية الشباب والرياضة، إلى جانب افتتاح الملعب الخماسي بعدد من مراكز الشباب، منها مركز شباب ميت الخولي ومركز شباب أبو عدي.

كما يشهد وزير الشباب والرياضة فعاليات ختام دوري مراكز الشباب، وحضور عددًا من الأنشطة الرياضية والتنموية، من بينها افتتاح الملعب الأكريليك المتعدد بنظام الطرح الاستثماري، وحضور مباراة كرة اليد لمنتخب دمياط.

وتتضمن الزيارة افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي وصالة الألعاب الرياضية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة، إلى جانب تفقد تجهيزات مشروع "كابيتانو مصر" بالقرية الأوليمبية، وإطلاق إشارة بدء ماراثون الجري.

وتختتم الجولة بمدينة رأس البر، حيث يتفقد الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، ويفتتح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي.
 

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

دعاء 8 شعبان

دعاء 8 شعبان.. اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا

هل الدعاء مستجاب في ليلة النصف من شعبان؟

هل يستجاب الدعاء في ليلة النصف من شعبان؟.. الإفتاء توضح الفضائل والأعمال المستحبة

هل التسبيحة فى شهر شعبان ورمضان خير من ألف تسبيحة بغيره؟

هل التسبيحة في شهر شعبان ورمضان خير من ألف بغيره؟

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

