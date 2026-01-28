الدقهلية: إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث على طريق جمصة

أصيب5 أشخاص بإصابات متفرقة أثر وقوع تصادم على الطريق الدولي الساحلي أمام بوابة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.حيث اصطدمت سيارة ملاكي في موتوسيكل.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ثصادم سيارة ملاكي و موتوسيكل مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة. كلا من

عبد الناصر محمد سليم 19 عاما وأصيب بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة؛حسن عبد السميع محمد علي 18 عاما الركابيه دمياط، وإصابته ما بعد الارتجاج و كسر بالساعد الايسر، محمد عبد السميع محمد علي 16 عاما مقيم الركابيه دمياط، واصيب بما بعد الارتجاج، كما اصيب محمد عبد السلام سالم محمد 23 عاما مقيم الوسطانى دمياط بكسر بالذراع الايسر وكدمات بالجسم، احمد حسن محمد محمد سليمان 18 عاما مقيم كفر البطيخ دمياط بما بعد الارتجاج.



تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.