محافظات

إصابة ضابط شرطة و6 مجندين إثر انقلاب سيارة ترحيلات بالدقهلية

همت الحسينى

أصيب ضابط و6 مجندين  إثر انقلاب سيارة ترحيلات  امام  كوبري عمار بلقاس بمحافظة الدقهلية 
حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ترحيلات  أمام كوبرى عمار بلقاس
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من 
أمير عادل احمد البنا 21 عاما  السنطة غرببة
مجند شرطة
باشتباه خلع بالكتف الأيمن


عمر ابراهيم محمد 21 عاما  مقيم  القليوبية
مجند شرطة
جروح وكدمات 
مهدي رمضان مهدي  21 عاما مقيم  الجيزة
مجند شرطة
كدمه بالراس و كدمات متفرقه بالجسم
وكما اصيب سلطان محمد عبد الحميد 24 عاما  الرحمانية البحيرة
مجند شرطة
بكدمه بالصدر؛احمد عبد الجيد جميل 20 عاما  مقيم  الغربية.. مجند شرطة وأصيب بكدمه بالظهر وسحجات بالجسم؛ علاء رضا احمد  21 عاما  طنطا
كدمه بالفخذ الأيمن
اشتباه كسر بالذراع اليمني 
 واحمد اسامه البنا   35 عاما ؛ رائد شرطة ومقيم طنطا وإصابته  كسر الضلوع بالجهه اليمني
تم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس وجار تحرير محضر بالواقعة لاخطار النيابه العامه

الدقهليه بلقاس مجند طنطا

