الدقهلية.. ضبط أكثر من نصف طن زيوت وتحرير 124 مخالفة في حملة تموينية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز على مدار يومين

.

وفي مجال المخابز، أسفرت الحملات عن تحرير 109 مخالفة، شملت نقص الوزن بين 8 و19 جرامًا، وعدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجين، وتجميع والتصرف في إجمالي 1518 شيكار دقيق بلدي مدعم، وعدم مطابقة المواصفات، في تأكيد واضح على الالتزام الصارم بجودة الخبز المدعم وحماية رغيف المواطن.

في مجال الأسواق، تم تحرير 32 مخالفة، وضبط المضبوطات التالية: زيوت بمجموع 392 كجم/لتر تقريبًا (بدون فواتير ومجهول المصدر) شملت زيت طعام سايب 140 كجم، و20 كرتونة زيت شعلة (كل كرتونة تحتوي على 12 زجاجة)، و4 جراكن طعام سعة 18 كجم لكل واحد، بالإضافة إلى 200 لتر كلور بدون فواتير، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين الفصل القضائي.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير مخالفتين وضبط المضبوطات التالية: تجميع مواد بترولية سولار بمقدار 2140 لتر، واستخدام أسطوانات في منطقة مزودة بالغاز، مع التحفظ على 5 أسطوانات سعة 25 كجم مملوءة، لحين صدور القرار القضائي بشأنهم.