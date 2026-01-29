قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
محافظات

الدقهلية.. ضبط أكثر من نصف طن زيوت وتحرير 124 مخالفة في حملة تموينية

همت الحسينى

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز على مدار يومين

.

 وفي مجال المخابز، أسفرت الحملات عن تحرير 109 مخالفة، شملت نقص الوزن بين 8 و19 جرامًا، وعدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجين، وتجميع والتصرف في إجمالي 1518 شيكار دقيق بلدي مدعم، وعدم مطابقة المواصفات، في تأكيد واضح على الالتزام الصارم بجودة الخبز المدعم وحماية رغيف المواطن.

في مجال الأسواق، تم تحرير 32 مخالفة، وضبط المضبوطات التالية: زيوت بمجموع 392 كجم/لتر تقريبًا (بدون فواتير ومجهول المصدر) شملت زيت طعام سايب 140 كجم، و20 كرتونة زيت شعلة (كل كرتونة تحتوي على 12 زجاجة)، و4 جراكن طعام سعة 18 كجم لكل واحد، بالإضافة إلى 200 لتر كلور بدون فواتير، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين الفصل القضائي.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير مخالفتين وضبط المضبوطات التالية: تجميع مواد بترولية سولار بمقدار 2140 لتر، واستخدام أسطوانات في منطقة مزودة بالغاز، مع التحفظ على 5 أسطوانات سعة 25 كجم مملوءة، لحين صدور القرار القضائي بشأنهم.

الدقهلية محافظه تموين حملات

