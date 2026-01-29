البيئة تعلن إطلاق 3 سلاحف خضراء إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها بالدقهلية والسويس

بالتزامن مع احتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني لهذا لعام، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إطلاق عدد 3 سلاحف بحرية من نوع السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها بمحافظتي الدقهلية والسويس، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن أحد السلاحف التي تم إنقاذها تم التعامل معها من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بشرق الدلتا بالمنصورة، وبالتعاون مع محافظة الدقهلية، وحي غرب المنصورة، والإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، حيث أُرسلت إلى مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل لتلقي الرعاية الصحية والبيطرية اللازمة لوجود كسور بها ، ليتم علاجها و ترقيمها برقم 85 وتسميتها باسم “إيرينى” قبل إطلاقها بينما السلحفاتين الآخرين فتم إنقاذهما من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس وبالتعاون مع المجتمع المدني، ليتم إطلاقها جميعًا بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة حياتها في بيئتها الطبيعية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن عملية إنقاذ السلاحف تمثل نموذجًا متكاملًا للعمل البيئي المؤسسي والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بحماية الكائنات المهددة بالانقراض، ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى تنفيذ الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية وغرب الدلتا حملة كبرى تحت شعار «معًا للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام»، تم خلالها توزيع ١٠٠٠ شنطة قماشية صديقة للبيئة في عدد من المولات وأماكن التسوق والسوبرماركت، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للبيئة، بهدف رفع الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على استخدام البدائل المستدامة للأكياس البلاستيكية.

جديرا بالذكر ان اليوم الوطني للبيئة هذا العام يُقام تحت شعار: «الاقتصاد الأزرق المستدام والحلول القائمة على الطبيعة (الطاقة المتجددة ودعم مسار الاستدامة)»، والذي يوافق 27 يناير من كل عام، تخليدًا لذكرى صدور أول قانون لحماية البيئة في مصر (القانون رقم 4 لسنة 1994).