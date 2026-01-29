تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، خاصة خلال العطلات والإجازات الرسمية.

وأكد المحافظ على وجود تنسيق وتعاون كامل ودائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها، كما شدد على تكثيف المتابعة، للتصدي للذين يحاولون ارتكاب مخالفات بناء.

وشدد خلال المتابعة على ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكداً على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.

يذكر أن المحافظة تشن حملات مكثفة ومستمرة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص، حيث تم إزالة عدد من المخالفات بمراكز المحافظة، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المنظمة، والحملات مستمرة للقضاء على أي محاولة للبناء المخالف، ولن تتوقف لمواجهة أي محاولة للبناء المخالف.

وكلف محافظ الدقهلية، اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة أعمال إزالة التعديات ومخالفات البناء، ففي مركز أجا، تمت إزالة فورية لهنجر بالصاج والحديد على مساحة 175 متر خارج الحيز العمراني، وإزالة فورية لحالتين تعدي على خط التنظيم بمدينة أجا، بحضور محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، بالتنسيق مع مركز شرطة أجا بحضور العقيد خالد عبد الونيس نائب مأمور مركز شرطة أجا، ونواب رئيس المدينة.

وفي مركز السنبلاوين، وتحت إشراف أحمد عبد العظيم رئيس المدينة، وبالتنسيق مع مركز شرطة السنبلاوين، تم إزالة أعمدة زائدة عن الخدمات بطريق المعاهدة على مساحة 40 متر تقريبا على نفقة المخالف، وإزالة حوائط وأعمدة زيادة عن نسبة الخدمات على مساحة 60 متر تقريبا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وفي مركز طلخا وتحت إشراف اسلام النجار رئيس المدينة، ونواب رئيس المدينة، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، تمت إزالة حالتين متجاورتين على الأرض الزراعية كل حالة على مساحة 175م تقريباً بقرية كفر دميره الجديد، وإزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بناحية قرية كفر دميره الجديد على مساحة 115متر تقريباً .

وفي مركز شربين قام ياسر الجندي رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة، بالتنسيق مع مركز شرطة شربين، بتنفيذ إزالة فورية لحوائط بالطوب الأحمر أعلى من ارتفاع السور بمقدار متر ونصف تقريبا بالدور التاني العلوى بالوحدة المحلية بدنجوان، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف.