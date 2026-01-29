وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى طلخا ويشدد على ضبط منظومة العمل

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى طلخا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد وكيل الوزارة خلال الزيارة عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، شملت قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات التخصصية، وقسم الكُلى، وبنك الدم، والحضانات، والعناية المركزة، كما تابع أعمال التطوير الجارية بالمبنى الجديد، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز.

وتلاحظ عدم توافر أكياس بعض فصائل الدم ببنك الدم، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة توافر مخزون آمن ومتنوع من جميع فصائل الدم على مدار اليوم بكافة المستشفيات، مؤكدًا أن هذا الملف من الملفات الحيوية التي لا تقبل أي تهاون.

وشدد وكيل الوزارة على الدكتورة فاتن السقعان، مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية، بمتابعة الموقف بشكل عاجل، واتخاذ ما يلزم لضمان انتظام أرصدة فصائل الدم ومراجعتها بصورة دورية.





وخلال الزيارة، تبيّن عدم تواجد مدير مناوب للمستشفى، إلى جانب رصد عدد من حالات الغياب بين بعض العاملين، حيث شدد وكيل الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتغيبين،

وأكد وكيل صحة الدقهلية أن الزيارات مستمرة بجميع المستشفيات ضمن خطة المرور الدوري والانتشار السريع، بهدف ضبط منظومة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.