ملثمون يحاولون اختطاف شخص بإحدى قرى الدقهلية والجيران ينقذونه .. تفاصيل

شهدت إحدى قرى نبروه بمحافظة الدقهلية محاولة اختطاف لشخص من قبل ملثمين حيث حاولوا إجباره على استقلال سيارتهم ولكنه جلس على الأرض مناديا على جيرانه والذين بمجرد قدومهم فر هؤلاء الملثمين .



ورصدت كاميرات بالمنطقة الواقعه وتم نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى



حيث روى صاحب الواقعه ويدعى "كمال عبد الجواد" ماحدث قائلا " أنه فى تعجب لما حدث ولا يعلم اسباب وجود هؤلاء ومحاولتهم لاختطافه مرجحا أنه ربما لوجود خلافات اخرين مع ابنه والذى يعمل باحدى الدول العربية منذ فترة أو ربما سبب اخر مشيرا إلى أنه فى حالة تعجب مماحدث حتى الآن".

واضاف قائلا" ان الواقعه كانت فجر أمس واثناء توجهه إلى المسجد فوجئ باثنين اقوياء وملثمين يجذبونه ويمسكون باكتافة بقوة. لاجباره على ركوب السيارة الخاصة بهم، والتى قاموا بركنها على بعد أمتار من منزله ولكنه قاومهم وجلس على الارض، وناد ايضا الجيران، الذين كانوا سببا في فرار هؤلاء".

واضاف قائلا" لصدى البلد "ان علاقته جيده بالجميع وانه محبوب بين الجيران وان اهل منطقته اثناء صراخه قاموا بالركض فورا حتى هرب الملثمين مضيفا بأنه لا توجد مشاكل بينه وبين احد وربما هؤلاء من خارج المحافظه وليسوا من ابناء الدقهليه مؤكدا انه قام بتحرير محضر في مركز الشرطه نبروه ومشيدا بالاجهزه الامنيه التي تفاعلت معه على الفور ومناشدا بضبط هؤلاء الاشخاص بأقصى سرعة حيث الذين قاموا بالتسبب في حاله من القلق والخوف حيث نحن نقيم في منطقه هادئه والجميع في حاله سلام وامان".