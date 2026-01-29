قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
تصعيد خطير في القدس.. هدم مقرات الأونروا وتهديد مباشر لحياة 190 ألف لاجئ
الأمم المتحدة: نحث الأطراف في سوريا على حل النزاع سلميا واحترام القانون الدولي
ذكرى وفاة الشيخ شعبان الصياد.. محطات لا تعرفها عن فارس القرآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ملثمون يحاولون اختطاف شخص بإحدى قرى الدقهلية والجيران ينقذونه .. تفاصيل

مكان محاولة الاختطاف
مكان محاولة الاختطاف
همت الحسينى

شهدت إحدى قرى نبروه بمحافظة الدقهلية محاولة اختطاف لشخص من قبل ملثمين حيث حاولوا إجباره على استقلال سيارتهم  ولكنه جلس على الأرض مناديا على  جيرانه   والذين  بمجرد قدومهم فر هؤلاء الملثمين .


ورصدت كاميرات بالمنطقة  الواقعه وتم نشر الفيديو على وسائل التواصل  الاجتماعى 


حيث  روى  صاحب  الواقعه  ويدعى "كمال عبد الجواد"    ماحدث قائلا " أنه فى تعجب لما حدث ولا يعلم اسباب وجود هؤلاء ومحاولتهم لاختطافه مرجحا  أنه ربما لوجود خلافات اخرين مع ابنه والذى يعمل باحدى الدول العربية  منذ فترة  أو ربما سبب اخر مشيرا إلى أنه فى حالة تعجب مماحدث حتى الآن".

واضاف قائلا"  ان الواقعه كانت فجر أمس واثناء توجهه إلى المسجد فوجئ باثنين اقوياء وملثمين يجذبونه ويمسكون باكتافة بقوة. لاجباره على ركوب  السيارة الخاصة بهم، والتى قاموا بركنها على بعد أمتار من منزله ولكنه قاومهم وجلس  على الارض، وناد  ايضا  الجيران، الذين كانوا سببا في فرار  هؤلاء".

واضاف قائلا" لصدى البلد "ان علاقته جيده بالجميع وانه محبوب بين الجيران وان اهل منطقته اثناء صراخه قاموا بالركض فورا حتى هرب الملثمين مضيفا بأنه لا توجد مشاكل بينه وبين احد وربما هؤلاء من خارج المحافظه وليسوا من ابناء الدقهليه مؤكدا انه قام بتحرير محضر في مركز الشرطه نبروه  ومشيدا بالاجهزه الامنيه التي تفاعلت معه على الفور ومناشدا بضبط هؤلاء الاشخاص بأقصى سرعة حيث  الذين قاموا بالتسبب في حاله من القلق والخوف حيث نحن نقيم في منطقه هادئه والجميع في حاله سلام وامان".

الدقهلية نبروه ضباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

بيع نتيجة الاعدادية

ادفع عشان تاخدها .. بيع نتيجة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على بوابة التعليم الأساسي

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

150 عاماً في محراب العدالة.. "قضايا الدولة" تروي تاريخها من معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب يحتفي بمئوية «صوت العرب» أحمد سعيد

معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمود التميمي من معرض الكتاب : نجيب محفوظ تبرع بقيمة جائزة «نوبل»

بالصور

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

محافظ الشرقية يتفقد طريق الجمباز لتهيئته كمحور بديل لإيجاد السيولة المرورية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للاطمئنان على جاهزية المستشفيات .. محافظ الشرقية يتفقد مبرة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

فيديو

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد