محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة ويستمع لطلبات المواطنين

أدى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، صلاة الجمعة اليوم بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأئمة الأوقاف، وجموع من أبناء مدينة سوهاج.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عطا، إمام مسجد الشرطة، والتي جاءت بعنوان «بطولات لا تُنسى»، وتناول خلالها الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار.

محافظة سوهاج

وما يقدمونه من تضحيات جسيمة من أجل حماية الوطن والحفاظ على مقدراته.

وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ سوهاج على لقاء المواطنين المتواجدين بالمسجد، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم في إطار القانون والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ في ختام اللقاء استمرار الجولات الميدانية واللقاءات الجماهيرية باعتبارها إحدى الآليات المهمة للتعرف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعّالة لها.