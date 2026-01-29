بتكلفة 550 مليون جنيه.. تنفيذ أول مبنى معامل متطور لجامعة سوهاج الأهلية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية عن بدء تنفيذ مبنى متكامل للمعامل الخاصة بجامعة سوهاج الأهلية بتكلفة تتجاوز الـ٥٥٠ مليون جنية وسعة استيعابية أكثر من ٢٧٠٠ طالب وطالبة.

ليكون بمثابة أول مبنى معامل مستقل من موارد الجامعة الذاتية، علي مستوي الجامعات الأهلية الاثنى عشر الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بانشائها على مستوى محافظات الجمهورية لتتبع الجامعات الحكومية.

جامعة سوهاج

وقال النعماني ان إنشاء المبني يأتى استكمالًا لمشاريع تطوير الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومتطورة تواكب المعايير التكنولوجية الحديثة، على مساحة تبلغ ٣٥٤٠ متر مربع.

ليضم ٨٠ معمل تخصصي لخدمة كليات الجامعة الـ٨ باختلاف برامجها ما بين معامل العلوم الطبية وعلوم أساسية ومعامل هندسية ومعامل كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي واللغات والإعلام.

وأوضح حسين عبدالحافظ نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أن الجامعة تهتم بتطوير المنشآت التعليمية التي تساعد على دمج التدريب العملي التطبيقي بالدراسة الأكاديمية.

وذلك لربط مخرجات التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية المحلية والإقليمية، ودعم منظومة التعليم الجامعي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضافت الدكتورة فاطمة عثمان مدير برامج الهندسة والمصمم المعماري للمشروع أن المبني يتكون من بدروم و دور أرضي و ٤ أدوار علوية يتوسطه فناء مفتوح مساحته ٣٣٧ متر مربع، و يوفر المبنى خدمات طلابية بالإضافة للمعامل، وتشمل العناصر الخدمية كقاعة فيديو كونفرانس، مكتبة رقمية، مطبعة، ورشة نجارة، ورشة تصنيع.

كما يشمل عدد من غرف التحضير والإدارة وبعض الغرف لأعضاء هيئة التدريس والفنيين والمخازن، بالإضافة لغرفة خدمية للكهرباء والبيانات والمحولات، ويشمل 5 سلالم للحركة و4 مصاعد.