سوهاج.. إزالة 1047 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 1047 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية.

وذلك مع نهاية المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي بدأت خلال الفترة من 10 حتى 28 يناير الجاري.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.

محافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 215 حالة تعدي على أملاك الدولة وجهات الولاية، بمساحة إجمالية بلغت 18845 مترًا مربعًا.

وتم التعامل مع 307 حالة من المتغيرات المكانية، بمساحة 33978 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 525 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 18 فدان و 21 قيراط.

وشدد المحافظ على المرور والمتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية.

وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، مشددا على أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض.