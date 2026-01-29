قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
محافظات

تهور على القضبان.. شاب يوقف قطار «الإسكندرية - أسوان» بكسر بلف الطوارئ في سوهاج

المتهم أثناء الواقعة وعقب ضبطه
سوهاج _ أنغام الجنايني

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بكسر الزجاج الخاص بعلبة الطوارئ داخل إحدى عربات قطار "الإسكندرية/ أسوان"، وجذب بلف الطوارئ أثناء سير القطار بمحطة سكة حديد المراغة بمحافظة سوهاج، ما تسبب في توقف القطار بشكل مفاجئ.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما رصدت الأجهزة المعنية تداول مقطع فيديو يظهر حالة من الفوضى داخل القطار، عقب قيام شخص بالتعدي على تجهيزات الطوارئ، في تصرف وصفته مصادر أمنية بالتهور، لما قد يشكله من خطورة على سلامة الركاب وحركة القطارات.

بالفحص والتحريات، أمكن تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة.

وبمواجهته بما نُسب إليه، أقر بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك برغبته في النزول من القطار قبل الوصول إلى المحطة المقررة، دون مراعاة لما قد يترتب على فعله من آثار جسيمة.

وأوضحت الجهات المختصة أنه تم التعامل الفوري مع الموقف، حيث تم رد بلف الطوارئ بمعرفة مساعد القطار، واستأنف القطار رحلته مرة أخرى دون حدوث أي تداعيات أو إصابات بين الركاب، كما لم تسفر الواقعة عن أضرار إضافية في مسير حركة القطارات على الخط.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن مثل هذه التصرفات تعرض حياة المواطنين للخطر؛ وتتسبب في تعطيل المرافق الحيوية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا للقانون.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، في الوقت الذي دعت فيه الجهات المعنية المواطنين إلى الالتزام بقواعد السلامة وعدم العبث بمعدات الطوارئ، حفاظًا على الأرواح وانتظام حركة القطارات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قطار قطارات

