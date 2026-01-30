الرباط البورسعيدي يدعم صفوف حراسة المرمى بضم علي البحيري

أعلن نادي الرباط الرياضي عن تعاقده مع حارس المرمى ابن بورسعيد علي البحيري، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

ويأتي التعاقد مع البحيري ضمن استراتيجية الجهاز الفني لدعم هذا المركز بعناصر واعدة، إلى جانب الحراس أصحاب الخبرات، بما يساهم في زيادة حدة المنافسة ورفع الجاهزية الفنية للفريق.

صفقة جديدة.. علي البحيري ينضم لصفوف الرباط

وتتم هذه الخطوة في ظل منظومة إدارية مستقرة وداعمة، حيث يتولى الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم كلٌ من

الكابتن محمد ضياء – أمين صندوق النادي، برئاسة الكابتن أحمد عبد الرحمن – رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بهدف توفير الاستقرار الإداري والفني، ودعم مسيرة الفريق لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة.