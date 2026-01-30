قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان تُعد تقريرا بالفيدوجراف عن أنشطتها من 25/1/2026 حتى 28/1/2026
أودي تودع عصر الشاشات وتعيد الأزرار والمفاتيح التقليدية
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الرباط البورسعيدي يدعم صفوف حراسة المرمى بضم علي البحيري

محمد الغزاوى

أعلن نادي الرباط الرياضي عن تعاقده مع حارس المرمى ابن بورسعيد علي البحيري، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

ويأتي التعاقد مع البحيري ضمن استراتيجية الجهاز الفني لدعم هذا المركز بعناصر واعدة، إلى جانب الحراس أصحاب الخبرات، بما يساهم في زيادة حدة المنافسة ورفع الجاهزية الفنية للفريق.

وتتم هذه الخطوة في ظل منظومة إدارية مستقرة وداعمة، حيث يتولى الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم كلٌ من
الكابتن محمد ضياء – أمين صندوق النادي، برئاسة الكابتن أحمد عبد الرحمن – رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بهدف توفير الاستقرار الإداري والفني، ودعم مسيرة الفريق لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة.

بورسعيد الرباط نادى الرباط حراسة المرمى

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

شوبير يكشف حقيقة دور وكيل إمام عاشور في الأزمة

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

برناردو سيلفا

سلاسل بلا هزيمة في دوري أبطال أوروبا.. أبرز النجوم وبرناردو سيلفا في الصدارة

الأهلي

بعثة الأهلي تشكو من ارتفاع درجة الحرارة في تنزانيا

إمام عاشور

إمام عاشور مش أول واحد.. الغندور يثير الجدل بشأن تغيب اللاعبين في الأهلي

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

