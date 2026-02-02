قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رواج ملحوظ بجناح القومي للإعاقة بين رواد معرض القاهرة للكتاب

الدكتورة إيمان كريم المشرف على القومي للإعاقة
الدكتورة إيمان كريم المشرف على القومي للإعاقة
الديب أبوعلي

شهد جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 57، وقبل اختتام فعالياته، إقبالاً ملحوظاً من رواد المعرض خاصة الأطفال؛ ولك للمشاركة فى الأنشطة الفنية والثقافية.

وقد شاركتهم الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في مناقشات حول انطباعاتهم عن فعاليات المعرض والمجلس، وأكثر الأنشطة استفادة لهم، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير على جناح المجلس بمعرض الكتاب يعكس وعي المجتمع المتزايد بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واهتمام الأسر والأطفال بالأنشطة التفاعلية الهادفة التي يقدمها المجلس.

وأكدت "كريم"، أن مشاركتها في الأنشطة الموجهة للأطفال داخل الجناح خلال جولتها كشفت عن الأثر الإيجابي العميق لهذه الفعاليات، لافتة إلى أن الأنشطة التطبيقية مثل كتيبات الألوان وقصص التوعية المصورة حملت رسائل مهمة بأسلوب مبسط وجاذب للأطفال، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الدمج وقبول الآخر منذ الصغر.

وأعربت المشرف العام على المجلس عن تقديرها الكبير لجهود فريق العمل والمتطوعين، مثمنة الأداء المتميز والتنظيم الاحترافي داخل الجناح، مؤكدة أن روح التعاون والالتزام التي أظهرها الفريق تعكس الصورة الحقيقية لدور المجلس ورسالة العمل العام.

كما أشادت بالدور الإنساني الذي يقوم به المتطوعون، مستشهدة بموقف أحد المتطوعين الذي حرص على مرافقة سيدة من ذوي الإعاقة الحركية وتقديم الدعم الكامل لها طوال اليوم داخل جولتها بالمعرض، مؤكدة أن هذه النماذج المشرفة تجسد المعنى الحقيقي للإتاحة والدعم المجتمعي، كما أشادت بدور مترجمي لغة الإشارة من فريق عمل المجلس والمتطوعين من مختلف المحافظات الذي ساهم وجودهم في تعزيز وصول رسائل الندوات والفعاليات داخل معرض الكتاب للأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية.

وفي سياق متصل، أوضحت المشرف العام على المجلس أنها قامت بزيارة جناح رومانيا ضمن فعاليات المعرض، واطلعت على نماذج للتعاون الثقافي والترجمي بين مصر ورومانيا، بما يعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين وأهمية تبادل المعرفة والخبرات خلال المحافل الدولية، كما زارت جناح هيئة الرقابة الإدارية حيث مشاهدة ما يتضمنه الجناح والتعرف على أحدث إصدارته.

وأكدت على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مستمر في جهوده لتعزيز مفاهيم الدمج والإتاحة، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، بما يضمن مشاركة فاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة.

