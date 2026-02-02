بمدينة العلمين الجديدة.. توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة مطروح التجارية والغرف التركية

وقع مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح بروتوكول تعاون مع الغرف التجارية التركية بالعلمين الجديدة علي هامش انطلاق فاعليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمى رفعت هسار أوغلو واكثر من 250 من رؤساء الغرف التجارية والغرف الصناعية ورؤساء الغرف التجارية المصرية.

من جانبه أكد مختار جبريل، ان هناك مميزات يمكن للمستثمرين الأتراك الاستفادة منها في مصر خاصة توافر العمالة بسعر أقل من تركيا وكذلك أسعار الكهرباء والغاز والطاقة وتوافر الأراضي الصناعية في مصر بأسعار أقل من تركيا وهو ما يسمح بدخول استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة والنسيج والغزول إلي مصر ما يجعل تكاليف الاستثمار والتصنيع في مصر أقل بكثير.

جاء ذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية بمطروح السيد مختار جبريل والسيد حمد الله مهدي ديب عضو مجلس إدارة غرفة مطروح، رفعت هسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات السلعية التركية و السيد صالح موطلو سفير تركيا في مصر، ووفد رفيع المستوي من ممثلي الغرف التركية.

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي نجاح اتحاد الغرف المصرية في استضافة الاجتماع السنوي ال 23 لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية ليكون بمدينة العلمين والذى يتم تنظيمه في احد المدن التركية، وقد تم اختيار مدينة العلمين للترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب والتي بدانا في جذب استثمارات تركية ضخمة بها.

أضاف الوكيل ان الاجتماع ياتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، وتحويل الزخم السياسي إلى تعاون اقتصادي فعّال يخدم مصالح الشعوب.

تناولت الفعاليات عرض لآليات تفعيل التعاون بين الغرف في البلدين لإنشاء مناطق صناعية تركية، وتنمية التصنيع المشترك من اجل التصدير لمناطق التجارة الحرة، وتكامل سلاسل الإمداد خاصة في مدخلات الصناعة، والتعاون الثلاثي في الإنشاءات والبنية التحتية خاصة في افريقيا، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، خاصة في البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية ومحور قناة السويس.