إزالة 23 حالة تعد واسترداد 11 فدانًا بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 23 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، وذلك بنطاق 7 مراكز وحي على مستوى المحافظة، ضمن أعمال الموجة الـ28 للإزالات، بما أدى إلى استرداد نحو 11 فدان و5 قراريط أراضي زراعية، إلى جانب 689 متر مربع مباني مخالفة.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، مع تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الحملات شملت مراكز القوصية، وساحل سليم، وأبوتيج، وأسيوط، وصدفا، ومنفلوط، والفتح، بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، وبمتابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات من المهد ومنع عودتها مرة أخرى.

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة ومتغيرات مكانية بمركز القوصية، وحالة واحدة بكل من مراكز ساحل سليم، وأبوتيج، وأسيوط، لتعديات على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، فضلًا عن إزالة 3 حالات تعدي على متغيرات مكانية وأراضي زراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا.

وتابع أنه تم إزالة 4 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة (إصلاح زراعي) وأراضي زراعية بمركز ومدينة منفلوط، و3 حالات بمركز الفتح لتعديات على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية، إلى جانب إزالة حالتين تعدي على متغيرات مكانية بحي غرب مدينة أسيوط.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار حملات الإزالة بشكل يومي، والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات تعدي جديدة أو عودة للتعديات التي سبق إزالتها، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.

وأشار المحافظ إلى استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم فحصها والتعامل معها على الفور وفقًا لأحكام القانون.