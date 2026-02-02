محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بعد حصد 6 ميداليات

تقدم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بخالص التهنئة لأبطال المشروع القومي للموهبة بالمحافظة، عقب تألقهم المشرف وحصدهم 6 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية لسوبر المصارعة، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات الرياضية التي يحققها أبناء أسيوط في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأكد محافظ أسيوط أن هذا الإنجاز يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بملف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، في ظل دعم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وتنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء جيل رياضي قادر على المنافسة وتحقيق البطولات، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن لاعبي المشروع القومي للمصارعة بأسيوط نجحوا في حصد 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية، خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية لسوبر المصارعة، التي نظمها الاتحاد المصري للمصارعة باستاد القاهرة، خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الماضي.

وأشار المحافظ إلى أن الميداليات الذهبية جاءت من نصيب اللاعبين عمر أشرف صلاح (وزن 51 كجم)، وزياد حجاج محمد (وزن 61 كجم)، ومؤمن محمد محمود (وزن 74 كجم)، فيما حصد الميداليات الفضية كل من حسن علي حسن (وزن 60 كجم)، وعبد الرحمن فياض (وزن 91 كجم)، وزياد جابر قرني (وزن 48 كجم)، كما حقق اللاعب محمد حسن قرني المركز الخامس في وزن 71 كجم.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، وعلى رأسهم أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، موجهًا الشكر لمدربي المشروع الكابتن خالد سيد عبد العال، والكابتن مصطفى تمام، والإداري محمد رشاد، ومدير المشروع الدكتور محمد علي محمود، وحسين أحمد مدير الإدارة العامة للرياضة، تقديرًا لجهودهم في دعم اللاعبين وصقل مهاراتهم.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بعزيمة اللاعبين والتزامهم بالتدريبات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الدور الاستراتيجي للمشروع القومي للموهبة في إعداد الأبطال ودعم المنتخبات الوطنية، ومجددًا التزام المحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم للمواهب الرياضية، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات المحلية والقارية والدولية ورفع اسم مصر وأسيوط عاليًا في مختلف المحافل الرياضية.