قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
قبل رمضان 2026 .. وزير التموين في الشرابية وروض الفرج لهذا السبب
اختبار طبى وغموض المشاركة.. توروب فى ورطة بلقاء الأهلي والبنك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بعد حصد 6 ميداليات

محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بعد حصد 6 ميداليات ببطولة السوبر للمصارعة
محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بعد حصد 6 ميداليات ببطولة السوبر للمصارعة
إيهاب عمر

تقدم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بخالص التهنئة لأبطال المشروع القومي للموهبة بالمحافظة، عقب تألقهم المشرف وحصدهم 6 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية لسوبر المصارعة، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات الرياضية التي يحققها أبناء أسيوط في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأكد محافظ أسيوط أن هذا الإنجاز يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بملف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، في ظل دعم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وتنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء جيل رياضي قادر على المنافسة وتحقيق البطولات، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن لاعبي المشروع القومي للمصارعة بأسيوط نجحوا في حصد 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية، خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية لسوبر المصارعة، التي نظمها الاتحاد المصري للمصارعة باستاد القاهرة، خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الماضي.

وأشار المحافظ إلى أن الميداليات الذهبية جاءت من نصيب اللاعبين عمر أشرف صلاح (وزن 51 كجم)، وزياد حجاج محمد (وزن 61 كجم)، ومؤمن محمد محمود (وزن 74 كجم)، فيما حصد الميداليات الفضية كل من حسن علي حسن (وزن 60 كجم)، وعبد الرحمن فياض (وزن 91 كجم)، وزياد جابر قرني (وزن 48 كجم)، كما حقق اللاعب محمد حسن قرني المركز الخامس في وزن 71 كجم.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، وعلى رأسهم أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، موجهًا الشكر لمدربي المشروع الكابتن خالد سيد عبد العال، والكابتن مصطفى تمام، والإداري محمد رشاد، ومدير المشروع الدكتور محمد علي محمود، وحسين أحمد مدير الإدارة العامة للرياضة، تقديرًا لجهودهم في دعم اللاعبين وصقل مهاراتهم.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بعزيمة اللاعبين والتزامهم بالتدريبات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الدور الاستراتيجي للمشروع القومي للموهبة في إعداد الأبطال ودعم المنتخبات الوطنية، ومجددًا التزام المحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم للمواهب الرياضية، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات المحلية والقارية والدولية ورفع اسم مصر وأسيوط عاليًا في مختلف المحافل الرياضية.

أسيوط أبطال المشروع القومي للموهبة 6 ميداليات بطولة الجمهورية لسوبر المصارعة الألعاب الفردية والجماعية رعاية المواهب الرياضية وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

تسنيم : انطلاق محادثات إيرانية أمريكية الأيام المقبلة

تقلبات حادة تضرب أسواق المعادن .. الذهب يتراجع 6% والفضة 7%

تقلبات حادة تضرب أسواق المعادن .. الذهب يتراجع 6% والفضة 7%

أسعار النفط تهوي بنحو 5% مع تراجع التوترات بين واشنطن وطهران

أسعار النفط تنخفض بنحو 5% مع تراجع التوترات بين واشنطن وطهران

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد