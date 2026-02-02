محافظ أسيوط: أعمال الرصف والتجميل تهدف لتحسين جودة الحياة للمواطنين

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ أعمال رصف شارع مدرسة الثورة ومنطقة منشية الأمراء بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري مدير عام المديرية، تتابع ميدانيًا أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية بالشوارع المستهدفة، بإجمالي أطوال بلغت 1.5 كم طولي بشوارع متفرقة بالمنطقة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية لأعمال الرصف طبقًا للكود المصري المعتمد.

وأشار اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، إلى أن الأعمال يتم تنفيذها من خلال وحدة مشروع الرصف بالمحافظة بقيادة المهندس شعبان عبد المنعم سيد مدير المشروع، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل بأسيوط، بما يضمن جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق السيولة المرورية المطلوبة داخل الحي.

وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات الرصف الجارية تمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق الداخلية، وتسهم في تحسين حركة السير، ورفع مستوى الأمان للمواطنين، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والالتزام الكامل بالمواصفات الهندسية المعتمدة، لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمة لأبناء المحافظة.