بحضور بعثة البنك الدولى.. التشغيل التجريبي لـ الأتوبيسات الكهربائية| صور
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: أعمال الرصف والتجميل تهدف لتحسين جودة الحياة للمواطنين

رصف شارع مدرسة الثورة ومنطقة منشية الأمراء بحي غرب أسيوط بطول 1.5 كم
رصف شارع مدرسة الثورة ومنطقة منشية الأمراء بحي غرب أسيوط بطول 1.5 كم
إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ أعمال رصف شارع مدرسة الثورة ومنطقة منشية الأمراء بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري مدير عام المديرية، تتابع ميدانيًا أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية بالشوارع المستهدفة، بإجمالي أطوال بلغت 1.5 كم طولي بشوارع متفرقة بالمنطقة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية لأعمال الرصف طبقًا للكود المصري المعتمد.

وأشار اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، إلى أن الأعمال يتم تنفيذها من خلال وحدة مشروع الرصف بالمحافظة بقيادة المهندس شعبان عبد المنعم سيد مدير المشروع، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل بأسيوط، بما يضمن جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق السيولة المرورية المطلوبة داخل الحي.

وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات الرصف الجارية تمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق الداخلية، وتسهم في تحسين حركة السير، ورفع مستوى الأمان للمواطنين، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والالتزام الكامل بالمواصفات الهندسية المعتمدة، لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمة لأبناء المحافظة.

أسيوط أعمال رصف شارع حي غرب مدينة أسيوط الخطة الاستثمارية مديرية الطرق والنقل الطبقة الأسفلتية وحدة مشروع الرصف

