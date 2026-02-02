قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة تمكين.. جامعة مطروح تتوج بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية

مسئولي جامعة مطروح خلال التكريم
مسئولي جامعة مطروح خلال التكريم
ايمن محمود

نجح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة مطروح فى الحصول على  المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية ضمن فعاليات النسخة الثانية من المبادرة الرئاسية «تمكين»، التي أُقيمت بمدينة الأقصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشارك الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، في فعاليات الحفل الختامي للمبادرة، بحضور الدكتورة ميسة البياع مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك إلى جانب مشاركة رفيعة المستوى من قيادات الدولة، على رأسهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وعدد من رؤساء الجامعات.

ويأتي هذا التتويج تقديرًا للأداء المتميز لمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة مطروح، وما يقدمه من خدمات نوعية وبرامج متكاملة تهدف إلى تمكين الطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل داخل المجتمع الجامعي، وفقًا لأحدث المعايير الداعمة لتكافؤ الفرص وجودة العملية التعليمية.

وشهد الحفل الختامي، الذي أُقيم في رحاب معبد الأقصر، تكريم أفضل مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، حيث جاء اختيار جامعة مطروح ضمن المراكز الثلاثة الأولى تتويجًا لجهود مؤسسية متواصلة، تعكس التزام الجامعة بتطبيق سياسات الدمج الشامل، ودعم حقوق الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم والمشاركة المجتمعية.

وأكد الدكتور عمرو أحمد المصري أن هذا الإنجاز يمثل رسالة واضحة بأن جامعة مطروح تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتتعامل مع ملف تمكين الطلاب ذوي الإعاقة باعتباره أحد محاور التطوير المؤسسي بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية متسقة مع توجهات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

وأضاف أن جامعة مطروح تحرص على توفير بيئة تعليمية دامجة ومحفزة، تُمكّن الطلاب ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الأكاديمية والثقافية والمجتمعية، بما يعزز من قدراتهم ويسهم في إعداد كوادر قادرة على الاندماج في المجتمع وسوق العمل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ميسة البياع أن حصول جامعة مطروح على هذا المركز المتقدم يعكس حجم العمل الجماعي داخل مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، والتعاون المستمر مع إدارات الجامعة المختلفة، مؤكدة أن المركز يواصل تطوير خدماته لتشمل الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي، إلى جانب تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية، بما يحقق الدمج الحقيقي للطلاب داخل الحياة الجامعية.

وتؤكد جامعة مطروح أن مشاركتها الفاعلة في المبادرة الرئاسية «تمكين» تأتي في إطار التزامها بدورها الوطني والتنموي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في قلب عملية التنمية، وتسعى إلى بناء مجتمع جامعي دامج ومستدام، يُمكّن جميع الطلاب من إطلاق طاقاتهم والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح جامعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يترأس القداس الشهري لشعب إيبارشية حلوان والمعصرة

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس داعم استراتيجى لصناعة أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة

صورة ارشيفية

وزيرة التضامن تتابع جهود الهلال الأحمر المصري مع بدء التشغيل الرسمي لمعبر رفح

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد