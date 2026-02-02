مبادرة تمكين.. جامعة مطروح تتوج بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية

نجح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة مطروح فى الحصول على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية ضمن فعاليات النسخة الثانية من المبادرة الرئاسية «تمكين»، التي أُقيمت بمدينة الأقصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشارك الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، في فعاليات الحفل الختامي للمبادرة، بحضور الدكتورة ميسة البياع مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك إلى جانب مشاركة رفيعة المستوى من قيادات الدولة، على رأسهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وعدد من رؤساء الجامعات.

ويأتي هذا التتويج تقديرًا للأداء المتميز لمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة مطروح، وما يقدمه من خدمات نوعية وبرامج متكاملة تهدف إلى تمكين الطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل داخل المجتمع الجامعي، وفقًا لأحدث المعايير الداعمة لتكافؤ الفرص وجودة العملية التعليمية.

وشهد الحفل الختامي، الذي أُقيم في رحاب معبد الأقصر، تكريم أفضل مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، حيث جاء اختيار جامعة مطروح ضمن المراكز الثلاثة الأولى تتويجًا لجهود مؤسسية متواصلة، تعكس التزام الجامعة بتطبيق سياسات الدمج الشامل، ودعم حقوق الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم والمشاركة المجتمعية.

وأكد الدكتور عمرو أحمد المصري أن هذا الإنجاز يمثل رسالة واضحة بأن جامعة مطروح تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتتعامل مع ملف تمكين الطلاب ذوي الإعاقة باعتباره أحد محاور التطوير المؤسسي بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية متسقة مع توجهات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

وأضاف أن جامعة مطروح تحرص على توفير بيئة تعليمية دامجة ومحفزة، تُمكّن الطلاب ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الأكاديمية والثقافية والمجتمعية، بما يعزز من قدراتهم ويسهم في إعداد كوادر قادرة على الاندماج في المجتمع وسوق العمل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ميسة البياع أن حصول جامعة مطروح على هذا المركز المتقدم يعكس حجم العمل الجماعي داخل مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، والتعاون المستمر مع إدارات الجامعة المختلفة، مؤكدة أن المركز يواصل تطوير خدماته لتشمل الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي، إلى جانب تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية، بما يحقق الدمج الحقيقي للطلاب داخل الحياة الجامعية.

وتؤكد جامعة مطروح أن مشاركتها الفاعلة في المبادرة الرئاسية «تمكين» تأتي في إطار التزامها بدورها الوطني والتنموي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في قلب عملية التنمية، وتسعى إلى بناء مجتمع جامعي دامج ومستدام، يُمكّن جميع الطلاب من إطلاق طاقاتهم والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.