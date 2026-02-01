قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
محافظات

جامعة قناة السويس تشارك في ختام مبادرة «تمكين» الرئاسية دعماً لدمج الطلاب ذوي الهمم

الإسماعيلية انجي هيبة

 شاركت جامعة قناة السويس بوفد طلابي في الحفل الختامي لمبادرة «تمكين» الرئاسية، والذي أُقيم بمدينة الأقصر، في إطار حرص الجامعة على دعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في مختلف الفعاليات الوطنية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام  الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور ناصر مندور أن مشاركة الجامعة في هذه الاحتفالية الدولية تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من ذوي الهمم، مشيراً إلى أن عدد الطلاب من ذوي الهمم بجامعة قناة السويس بلغ هذا العام 650 طالباً وطالبة، وهو ما يعكس اهتمام الجامعة المتواصل بهذه الفئة وحرصها على دمجهم الكامل في الحياة الجامعية.

وترأس وفد الجامعة الدكتور سامح عباس، مدير مركز الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة قناة السويس.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة قناة السويس تحرص على المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة والفعاليات المخصصة للطلاب ذوي الهمم، إيماناً منها بأهمية تقديم الدعم الشامل لهم على المستويات الأكاديمية والثقافية والرياضية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وضمان مشاركتهم الإيجابية في المجتمع الجامعي.

كما أوضح الدكتور سامح عباس أن مبادرة «تمكين» الرئاسية تهدف إلى دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المجتمع الجامعي، وتوفير كافة الوسائل التعليمية والأكاديمية اللازمة لهم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضعهم على قدم المساواة مع أقرانهم من الطلاب غير ذوي الإعاقة.

وضم وفد جامعة قناة السويس الطالبة سميرة السيد، المقيدة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، والطالبة شروق إبراهيم، المقيدة بالفرقة الأولى بكلية التربية، وذلك بمرافقة الأستاذة هدى العلمي، الإداري برعاية الشباب بالجامعة، في مشاركة تعكس حرص الجامعة على تمثيل طلابها ودعمهم في مختلف المبادرات الوطنية الهادفة إلى التمكين والدمج المجتمعي.

جامعة قناة السويس اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

