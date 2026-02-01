جامعة قناة السويس تشارك في ختام مبادرة «تمكين» الرئاسية دعماً لدمج الطلاب ذوي الهمم

شاركت جامعة قناة السويس بوفد طلابي في الحفل الختامي لمبادرة «تمكين» الرئاسية، والذي أُقيم بمدينة الأقصر، في إطار حرص الجامعة على دعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في مختلف الفعاليات الوطنية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور ناصر مندور أن مشاركة الجامعة في هذه الاحتفالية الدولية تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من ذوي الهمم، مشيراً إلى أن عدد الطلاب من ذوي الهمم بجامعة قناة السويس بلغ هذا العام 650 طالباً وطالبة، وهو ما يعكس اهتمام الجامعة المتواصل بهذه الفئة وحرصها على دمجهم الكامل في الحياة الجامعية.

وترأس وفد الجامعة الدكتور سامح عباس، مدير مركز الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة قناة السويس.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة قناة السويس تحرص على المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة والفعاليات المخصصة للطلاب ذوي الهمم، إيماناً منها بأهمية تقديم الدعم الشامل لهم على المستويات الأكاديمية والثقافية والرياضية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وضمان مشاركتهم الإيجابية في المجتمع الجامعي.

كما أوضح الدكتور سامح عباس أن مبادرة «تمكين» الرئاسية تهدف إلى دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المجتمع الجامعي، وتوفير كافة الوسائل التعليمية والأكاديمية اللازمة لهم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضعهم على قدم المساواة مع أقرانهم من الطلاب غير ذوي الإعاقة.

وضم وفد جامعة قناة السويس الطالبة سميرة السيد، المقيدة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، والطالبة شروق إبراهيم، المقيدة بالفرقة الأولى بكلية التربية، وذلك بمرافقة الأستاذة هدى العلمي، الإداري برعاية الشباب بالجامعة، في مشاركة تعكس حرص الجامعة على تمثيل طلابها ودعمهم في مختلف المبادرات الوطنية الهادفة إلى التمكين والدمج المجتمعي.