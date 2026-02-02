"الزراعة" تعلن فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض زهور الربيع 2026

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تلقي طلبات الحجز للشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بفعاليات "معرض زهور الربيع" في دورته الجديدة لعام 2026، في النسخة 93، والمقرر إقامته بالمتحف الزراعي المصري بالدقي، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نهاية مارس المقبل.

ويُعد المعرض الحدث السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية في هذا المجال، حيث يجمع كبار المنتجين والعارضين والخبراء في قطاع نباتات الزينة واللاند سكيب.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن اللجنة المنظمة للمعرض ستبدأ في تلقي طلبات المشاركة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 فبراير، وذلك من الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات زهور الزينة، ونباتات الظل ووزهور القطف، ومنتجي الصبارات، وشركات تنسيق الحدائق والملاعب (اللاند سكيب)، فضلًا عن مؤسسات مستلزمات الإنتاج الزراعي والحدائق، والري الحديث.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نسخة المعرض هذا العام ستشهد تنظيماً متميزاً بالمتحف الزراعي بالدقي، بما يضمن توفير مساحات عرض مناسبة ومجهزة على أعلى مستوى، مع تقديم كافة التسهيلات اللوجستية للمشاركين لضمان ظهور المعرض بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وتاريخها في هذا القطاع، خاصة بعد التطوير الذي شهدته أرض المتحف العام الماضي، واستمرت طوال الفترة الماضية، ليصبح المتحف الزراعي، أكثر استعدادا لاستقبال عشرات الآلاف من الزوار.

واضاف فاروق أن المعرض يستهدف دعم قطاع نباتات الزينة، وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتج المصري، بالإضافة إلى كونه متنفساً حضارياً وجمالياً للجمهور، ويتيح الفرصة للمهتمين بهذا المجال للإطلاع على كل ماهو جديد في هذا المجال، فضلا عن الاستفادة من الأسعار التنافسية والعروض المتميزة التي تقدمها الشركات العارضة.

وأشار فاروق إلى أنه ولأول مرة منذ عدة سنوات، وبعد تداخل المواعيد مع المناسبات المختلفة وشهر رمضان المبارك في الأعوام السابقة، يعود معرض زهور الربيع في نسخته الحالية ليتزامن افتتاحه مع احتفالات أعياد الربيع، ليعيد إحياء هذا التقليد المصري الأصيل في موعده الطبيعي الذي ارتبط به وجدان المصريين لعقود طويلة.

وشدد الوزير على أن معرض زهور الربيع، أصبح منصة اقتصادية متكاملة تساهم في تعزيز قطاع المشاتل والزهور ونباتات الزينة، الذي يمثل فرصة واعدة للشباب والمستثمرين، بإعتباره ملتقى يربط المنتجين المحليين بالأسواق الخارجية، مع الحفاظ على كونه تقليداً مصرياً عريقاً ينتظره المواطنون للاستمتاع بالطبيعة والتعرف على التنوع الفريد الذي تمتلكه مصر في هذا المجال.

وحول آلية التقديم، أوضحت الوزارة أنه على الشركات والمؤسسات الراغبة في الحجز، التوجه إلى مقر إدارة المعرض بالمتحف الزراعي بالدقي، لاستيفاء استمارات المشاركة والاطلاع على الشروط الفنية والتنظيمية.