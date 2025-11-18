طارق فهمى: إسرائيل لن تستطيع إقامة أي مستوطنات في منطقة الحدود مع دول الجوار

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك مقترحات سابقة في إسرائيل لإقامة جدران على طول الحدود مع دول الجوار، مشيرًا إلى أن إسرائيل تشترط تنظيم مغادرة أنفاق رفح وفق الطريقة التي تراها مناسبة لها.

وأضاف طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوضع لا يزال في مرحلة الترتيبات الأمنية والاستراتيجية في قطاع غزة ومناطق الجوار، مشيرًا إلى أن مشروعات الاستيطان الإسرائيلية تتجدد بشكل دائم، وأن بعض التحركات قد تكون من باب جس النبض، مؤكدًا أن كل هذه النقاط لم تتأكد حتى الآن.

وأوضح طارق فهمى أن إسرائيل لن تستطيع إقامة أية مستوطنات في منطقة الحدود مع مصر، مؤكدًا أن الإعلام الإسرائيلي يروج أخبارًا تهدف إلى تلوين الحقائق بشكل كامل، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعترض على وجود قوة عسكرية لإدارة غزة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.