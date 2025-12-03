قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوساطة عمانية.. ميليشيا الحوثي تفرج عن طاقم سفينة اتيرنيتي سي
ضياء رشوان: أي شيء مخالف للتمسك بحق البقاء في غزة يعتبر جريمة حرب
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لا تجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
مدبولي يكشف لـ"صدى البلد" الهدف من تحويل المباني السكنية إلى فنادق
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير قاعات الأنشطة الإعلامية بمجمعات أسيوط والوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

وافق الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي على البدء بتطوير قاعات الأنشطة الإعلامية بمجمعات أسيوط والوادي الجديد، وتوفير التجهيزات المطلوبة لرفع الكفاءة وتطوير الأداء صرح بذلك حمدي سعيد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد وقال إن ذلك جاء في أعقاب زيارة الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي لمجمعات إعلام أسيوط والوادي الجديد خلال الأسبوع الجاري.


مضيفًا أن الزيارة كانت بالغة الأهمية للوقوف على تحديات العمل، وذلك بحضور صبحي نور السيد مدير عام شؤون المراكز والدكتور أحمد عبد العليم مسؤول التواصل الاجتماعي والميديا بالقطاع، منوها أنه سيتم أيضا تنمية استخدامات الإعلاميين لوسائل التواصل الاجتماعي بهدف تعزيز دور الإعلام تجاه المجتمع المحلي والتواصل مع جماهير متنوعة.


وأشاد حمدي سعيد بنتائج لقاء رئيس القطاع مع اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وخلالها وعد المحافظ بتقديم الدعم لمجمع الإعلام لتعزيز دوره، والتعاون في الاهتمام بالقضايا التنموية ومشروعات المحافظة، ورفع الوعي لدى المواطنين، حيث طلب السيد المحافظ من السيدة عبير جمعة مدير مجمع إعلام أسيوط بعرض خطة عمل المجمع والتنسيق مع باقي جهات ومديريات المحافظة في تنفيذ برامج العمل.


من جانبه اوضح الدكتور احمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي ان العام الجديد سيشهد اعمال تطوير ورفع الكفاءة  وتطوير البينية التحتية لعدد من المجمعات وفقا لخطة الهيئة  والامكانات المتاحة مع اولوية لمحافظات وسط الصعيد بحكم الكثافة السكانية وعدد العاملين وتميز الاداء المقدم. 


بينما أشارت أزهار عبد العزيز مدير مجمع إعلام الخارجة إلى أهمية الزيارة وما عكسته من سعادة لدى جميع العاملين، خصوصا وسعى رئيس القطاع لتطوير قاعة أنشطة المركز لتكون مناسبة لتقديم برامج الهيئة خلال شهور الصيف وعلى مدار العام، فيما رحب محسن محمد مدير مجمع إعلام الداخلة بتوجه رئيس القطاع نحو تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات العاملين في المجال المالي والإداري بالمجمعات بجانب دورات تنمية مهارات الاتصال والإعلام، وكذلك العناية بمجمع إعلام الداخلة الحيوي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اعلام الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

فيروس

مفيش فيروس جديد.. الصحة والمصل واللقاح تحسمان الجدل حول موجة الأمراض التنفسية

ترشيحاتنا

ذوي الاعاقة

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة| تشريعات مصرية تمنح حزمة إعفاءات غير مسبوقة لدعم الدمج

رضا عكاشة

مصر المستقبل: اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تجديد للعهد نحو الاندماج والمساواة في الحقوق

قانون الكهرباء

بعد مناقشة تشريعية الشيوخ.. عقوبات جديدة لسرقات الكهرباء

بالصور

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد