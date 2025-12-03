تطوير قاعات الأنشطة الإعلامية بمجمعات أسيوط والوادي الجديد

وافق الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي على البدء بتطوير قاعات الأنشطة الإعلامية بمجمعات أسيوط والوادي الجديد، وتوفير التجهيزات المطلوبة لرفع الكفاءة وتطوير الأداء صرح بذلك حمدي سعيد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد وقال إن ذلك جاء في أعقاب زيارة الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي لمجمعات إعلام أسيوط والوادي الجديد خلال الأسبوع الجاري.



مضيفًا أن الزيارة كانت بالغة الأهمية للوقوف على تحديات العمل، وذلك بحضور صبحي نور السيد مدير عام شؤون المراكز والدكتور أحمد عبد العليم مسؤول التواصل الاجتماعي والميديا بالقطاع، منوها أنه سيتم أيضا تنمية استخدامات الإعلاميين لوسائل التواصل الاجتماعي بهدف تعزيز دور الإعلام تجاه المجتمع المحلي والتواصل مع جماهير متنوعة.



وأشاد حمدي سعيد بنتائج لقاء رئيس القطاع مع اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وخلالها وعد المحافظ بتقديم الدعم لمجمع الإعلام لتعزيز دوره، والتعاون في الاهتمام بالقضايا التنموية ومشروعات المحافظة، ورفع الوعي لدى المواطنين، حيث طلب السيد المحافظ من السيدة عبير جمعة مدير مجمع إعلام أسيوط بعرض خطة عمل المجمع والتنسيق مع باقي جهات ومديريات المحافظة في تنفيذ برامج العمل.



من جانبه اوضح الدكتور احمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي ان العام الجديد سيشهد اعمال تطوير ورفع الكفاءة وتطوير البينية التحتية لعدد من المجمعات وفقا لخطة الهيئة والامكانات المتاحة مع اولوية لمحافظات وسط الصعيد بحكم الكثافة السكانية وعدد العاملين وتميز الاداء المقدم.



بينما أشارت أزهار عبد العزيز مدير مجمع إعلام الخارجة إلى أهمية الزيارة وما عكسته من سعادة لدى جميع العاملين، خصوصا وسعى رئيس القطاع لتطوير قاعة أنشطة المركز لتكون مناسبة لتقديم برامج الهيئة خلال شهور الصيف وعلى مدار العام، فيما رحب محسن محمد مدير مجمع إعلام الداخلة بتوجه رئيس القطاع نحو تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات العاملين في المجال المالي والإداري بالمجمعات بجانب دورات تنمية مهارات الاتصال والإعلام، وكذلك العناية بمجمع إعلام الداخلة الحيوي.