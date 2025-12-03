توقف قلبه فجأة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر قبل ممارسة الأطفال الرياضة التنفسية

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع حزين على وفاة السباح الطفل يوسف محمد ابن بورسعيد و لاعب نادي الزهور، والذي وافته المنية خلال مشاركته في فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة.

توقف قلبه فجأة

وأوضح جمال شعبان أنه يقال إن الطفل الراحل يوسف، شعر بدوخة، وتعرض لمشكلات قلبية، وتوقف قلبه فجأة، لكنه توفى بعد عمل كل الأمور الطبية وذلك بعد نقله للمستشفى.

الرسائل المستفادة

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه الرسائل المستفادة في مثل هذه القصة هو عمل فحص طبي شامل كل فترة، وأن كل الرياضات التنفسية يجب أن يكون قبلها فحص للقلب للطفل الذي سيقوم بممارستها.

ولفت إلى أن الفحوصات تقييم حالة القلب لكي يتم معرفة هل قلب هذا الشخص قادر على ممارسة هذه اللعبة، وأن البعض قد يعاني من مشكلات في كهرباء القلب وفي هذه الحالة يجب توقف الطفل عن ممارسة هذه اللعبة التنفسية.

وأشار إلى أن عمر الطفل أهم من ممارسة أي رياضة، ولذلك نؤكد أن تحذير الطبيب من أن هذا الشخص يعاني من مشكلات في كهرباء القلب يجب أن يأخذ بجدية.