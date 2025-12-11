جورج خباز أفضل ممثل من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

حصل الفنان جورج خباز على جائزة أفضل ممثل عن فيلم يونان للمخرج أمير فخر الدين والذي انطلق عرضه العالمي الأول من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

ويجمع الفيلم نجوم عالميون كالممثلة الألمانية والمطربة هانا شيغولا، وبطلة المسلسل الشهير Game of Thrones الألمانية من أصول تركية سيبل كيكيلي، إضافة إلى الممثلين اللبناني جورج خباز والسوري باسم ياخور.

وتدور أحداث "يونان" حول كاتب عربي منفي من وطنه، ويسافر إلى جزيرة نائية من أجل الانتحار إلى أن يلتقي بامرأة عجوز توقظ في داخله حب الحياة من جديد.

وحصد الفيلم المصري كولونيا للمخرج من بطولة أحمد مالك، ومحمد صيام، جائزة الجمهور من "فيلم العلا" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين. يقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والابداع والاصالة.

يهدف المهرجان الى دعم صناعة السينما في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال عرض افلام عربية وعالمية مختارة، وتشجيع المواهب الصاعدة من خلال برامج متخصصة تشمل ورش عمل وندوات وجلسات حوارية مع ابرز النجوم وصناع الافلام. كما يخصص المهرجان مسابقات للافلام الطويلة والقصيرة، ويقدم مبادرات تطويرية مثل معامل البحر الاحمر التي تتيح فرصا تدريبية واحترافية لصناع المحتوى.