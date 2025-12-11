نشكر الصحفيين والناخبين.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 18 شكوى في التصويت بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب

وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لوزارة الداخلية على جهودها لتأمين عملية الاقتراع والناخبين في انتخابات النواب والتصدي لأي شكوى ترتبط بالخروقات الانتخابية .



وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :" شكرا للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات النواب بمرشحين ومتابعة مجريات العلمية الانتخابية ".

وتابع أحمد بنداري :" شكرا للصحفيين والإعلاميين على التغطية الإعلامية المهنية الأمينة انتم عين الوطن.. وشكرا للناخبين الذين شاركوا في انتخابات النواب".

وأكمل احمد بنداري:" تلقينا 18 شكوى منهم 7 شكوات خاصة بالتكدس و 6 خاصة بتوجيه الناخبين و2 شكاوى رشاوى انتخابية ".

ولفت أحمد بنداري:" كل الناخبين المتواجدين داخل المراكز الانتخابية سوف يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر نائب ".

