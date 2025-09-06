كوبر: عدد النازحين بمخيمي الهول والروج في سوريا أقل من 30 ألفًا



أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الأدميرال براد كوبر زار العراق وسوريا حيث التقى بأفراد الخدمة الأمريكية في البلدين وزار مخيم الهول.

وأشار قائد القيادة المركزية الأمريكية في تصريحات له إلى أن العدد الإجمالي للنازحين في مخيمي الهول والروج شمال شرقي سوريا انخفض إلى أقل من 30 ألفا للمرة الأولى بفضل جهود الشركاء.

وفي وقت سابق ؛ كان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، قد قال أنه تم نقل 12 ألف مواطن من مخيم الهول، واسترداد 3000 إرهابي من سوريا.

جاء ذلك في تصريحات الأعرجي في كلمة له خلال المؤتمر الثالث للاحتفال باليوم العالمي لمنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وذكر "تم نقل 12 ألف مواطن عراقي حتى الآن من مخيم الهول الذي ابتدأنا فيه بالشهر الخامس من سنة 2021، حيث تم نقل المواطنين العراقيين من هذا المخيم وما زال لدينا في حدود 16 ألف مواطن عراقي".

وتابع "الحكومة العراقية عازمة على نقل كل العراقيين إلى داخل البلاد وادخالهم ضمن برامج التأهيل النفسي والتأهيل المجتمعي وإعادتهم لمناطق سكناهم السابقة".

كما دعا إلى إخلاء مخيم الهول من جميع ساكنيه من السوريين والأجانب الذين ينتمون إلى 60 دولة أجنبية، ولا بد من سحب رعاياهم من هذا المخيم تمهيداً لغلقه لكي لا يعود الإرهاب من جديد".

ولفت إلى أنه تم استلام بحدود 3000 إرهابي عراقي من السجون الموجودة في شمال سوريا، وتسليمهم الى وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات التحقيق وتوفير القضاء العادل والمحاكمة العادلة، مشيرا إلى أنه تم عرضهم على القضاء ومنهم من اطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة ومنهم من تمت محاكمته وفق الأدلة التي تم تقديمها".

ويشار إلى أن مخيم الهول للاجئين هو أحد مخيمات اللاجئين السوريين الذي يقع على المشارف الجنوبية لمدينة الهول في محافظة الحسكة شمال سوريا، بالقرب من الحدود السورية العراقية، يضمّ أشخاصًا نازحين من الأراضي التي احتلّها تنظيم داعش الإرهابي حيث تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.