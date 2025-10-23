«الشعب الجمهوري» يدفع بكفاءات وطنية في سباق النواب 2025: رجال ميدان يصنعون الفارق

في إطار الاستعدادات الجادة لانتخابات مجلس النواب 2025، يدفع حزب الشعب الجمهوري بمجموعة من الكفاءات الوطنية المتميزة على النظام الفردي في المرحلة الأولى، التي تشمل قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، تأكيدًا على قناعته الراسخة بأن خدمة الوطن لا تحتاج شعارات، بل رجالًا يصنعون الفارق بالعمل والفعل.

وأكد الحزب أن تحقيق جودة الأداء البرلماني والقدرة على التعبير عن رؤية الحزب تحت قبة المجلس يمثلان الهدف الرئيس في هذه المرحلة، من أجل مشاركة فاعلة تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لمصر.

ويخوض الحزب السباق بعدد من المرشحين أصحاب السيرة المشهود لها بالكفاءة والعمل الميداني، من بينهم:

طارق الطويل، أمين أمانة العمل الجماهيري المركزية، مرشح دائرة أوسيم ومنشأة القناطر والوراق بمحافظة الجيزة، نائب عرفه الناس بقربه من المواطنين وجهده المتواصل، مؤمن بأن خدمة الناس هي أصدق وسيلة لكسب الثقة.

سيد سلطان، أمين الحزب بمحافظة الفيوم، مرشح دائرة مركز الفيوم، صوت صادق في الشارع الفيومي، يحمل هموم الناس بجدية، ويعمل على تحويل المبادرات إلى واقع ملموس، واضعًا مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته.

سعيد منور، أمين تنظيم الحزب بالبحيرة، مرشح دائرة أبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون، يمتلك خبرة واسعة في الإدارة والتنظيم، مؤمن بأن العمل النيابي ليس وعودًا تُقال، بل التزام يُنفذ على الأرض، ويحرص على المتابعة الميدانية الدائمة لاحتياجات أبناء دائرته.

عمرو عويضة، الأمين المساعد لأمانة الشباب المركزية، مرشح دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج، شخصية شابة بفكر متجدد وطاقة إيجابية، يؤمن بتمكين الشباب وإشراكهم في العمل العام باعتبارهم صُنّاع الغد.

الدكتور حماده حلبي، أستاذ بكلية الصيدلة – جامعة الأزهر، مرشح دائرة بني مزار والعدوة ومغاغة بالمنيا، أكاديمي يجمع بين العلم والعمل العام، يرى أن التعليم والصحة هما طريق التنمية، ويؤمن بأن صوت المواطن يجب أن يصل إلى البرلمان عبر من يفهم احتياجاته الحقيقية.

العمدة علاء قدري، مرشح دائرة ديرمواس بالمنيا، شخصية تحظى باحترام واسع بين أبناء دائرته، قريب من الناس، حاضر في الميدان، مؤمن بأن النائب الحقيقي هو من يعيش قضايا الناس لا من يكتفي بالصور.

مصطفى محمود مصطفى، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالغرفة التجارية بقنا، مرشح دائرة قنا، رجل اقتصاد يدرك لغة الأرقام واحتياجات الناس، أثبت كفاءته في الدورة البرلمانية الماضية، ويواصل العمل لتحقيق تنمية يشعر بها المواطن على الأرض.

ياسر الهواري، مرشح دائرة العسيرات وجرجا بسوهاج، نائب نال ثقة أبناء دائرته لدورتين متتاليتين، خبير في الشؤون القانونية، يجيد الدفاع عن قضايا المواطنين، ويحمل رؤية واضحة لتنمية الصعيد.



واختتم الحزب تأكيده على أن ترشيح هذه الكفاءات يأتي تجسيدًا لرسالته بأن العمل البرلماني مسؤولية وطنية، وأن خدمة الناس هي جوهر الرسالة السياسية التي يتبناها حزب الشعب الجمهوري منذ تأسيسه.