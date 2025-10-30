يمثل خطرا أمنيًا.. محلل سياسي عراقي: قرار ترامب بتفكيك مخيم الهول خطوة صحيحة

قال على الصاحب، المحلل السياسي العراقي ورئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدعوة إلى تفكيك مخيم الهول خطوة صحيحة، مشيرًا إلى أن هذا المخيم يمثل خطرًا أمنيًا كبيرًا على العراق والمنطقة بأكملها.

وأوضح على الصاحب، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن مخيم الهول يقع بالقرب من الحدود العراقية ويضم عائلات من جنسيات مختلفة، وأن التحرك الدولي نحو تفكيكه ضرورة أمنية ملحّة، مؤكدًا أن العراق لا يستطيع بمفرده السيطرة على قاطني المخيم أو احتواء تداعياته الأمنية.

وأضاف على الصاحب، أن الدبلوماسية العراقية تحركت خلال الفترة الماضية وتمكنت من نقل أعداد كبيرة من المخيم إلى داخل العراق، إلا أن الاستجابة الدولية لمطالب بغداد ما زالت محدودة، في ظل إغلاق بعض الدول أبوابها أمام رعاياها الموجودين في المخيم.

وأشار المحلل العراقي على الصاحب، إلى أن ترامب يقدم نفسه كـ"رجل سلام" يسعى لإيجاد حلول للأزمات المزمنة في المنطقة، معتبرًا أن استمرار العمل على تفكيك المخيم خطوة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، خاصة في ظل اشتداد التوترات الأمنية التي تعيشها المنطقة حاليًا.