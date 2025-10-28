السوداني: داعش لاتزال في العراق وسيتم الابقاء على المستشارين العسكريين الأمريكيين

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن تنظيم داعش الإرهابي لم يعدّ يمثل تهديداً كبيراً داخل العراق ، مشيرا إلى أن تقديرات وزارة الدفاع تشير إلى وجود بين 400 و500 داعشي في جيوب معزولة على الحدود السورية وفي شمال شرق البلاد.

وشدد في تصريحات له نقلتها وكالة الانباء العراقية ؛ علي أنه سيتم الابقاء وحدة صغيرة من المستشارين العسكريين الأمريكيين في قاعدة الأسد في العراق لمراقبة الحدود السورية.

وبيّن رئيس الحكومة العراقية أن بغداد بدأت تعاوناً أمنياً مع السلطات الجديدة في دمشق في مجالي مكافحة الإرهاب والمخدرات

وفي سياق آخر؛ قال السوداني : بدون حلّ عادل إلى القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة غير مستقرة وستتكرر الأحداث لذا ندعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة

وأضاف رئيس الحكومة العراقية: إيران دولة مهمة ومؤثرة ويجب التعامل معها باحترام ومن خلال الحوار المباشر .

وتابع : يجب أن تكون علاقتنا مع أمريكا قائمة على الشراكة لا على القرارات الأحادية.