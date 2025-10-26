تركيا ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من أراضيها إلى شمال العراق

رحبت تركيا، بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من أراضيها إلى شمال العراق، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن صفحة جديدة فتحت لتركيا بعد بدء تسليم الأسلحة من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أنه بدءا من يوم أمس دخلت آفة الإرهاب التي استمرت 47 عاما مرحلة النهاية بإذن الله.

وأضاف أردوغان: طورنا صناعاتنا الدفاعية وأنتجنا أسلحتنا لمكافحة الإرهاب دون الاعتماد على الخارج ، وسيطرنا على حدودنا عبر عمليات عابرة للحدود ، ونتابع عن كثب كل أنواع المبادرات التي من شأنها وقف إراقة الدماء ودموع الأمهات، وتخفيف الألم وتعزيز الأخوة، واليوم يوم جديد وصفحة جديدة فتحت في التاريخ، اليوم فُتحت أبواب تركيا العظيمة والقوية على مصراعيها".



وأضاف أردوغان: أقول بوضوح إن مشروع "تركيا الخالية من الإرهاب" الذي نسعى لتحقيقه مؤخرا ليس نتيجة مفاوضات أو مساومة، ولهذا كونوا على يقين بأننا لن نسمح بانتهاك كرامة الجمهورية التركية ولا بانحنائها.







