أخبار العالم

رئيس العراق يؤكد دعمه لجهود المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية المقبلة

أ ش أ

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم /الأحد/، دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية في تنظيم عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية.


وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي عمر أحمد، يرافقه رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر موسى.


وأوضح أن الرئيس العراقي اطلع، خلال اللقاء، على آخر تحضيرات المفوضية واستعداداتها لإجراء الانتخابات المقبلة، فضلاً عن خططها الفنية واللوجستية وإجراءاتها المتخذة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها".


وبدورهما، أكد رئيسا مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية حرص المفوضية على إنجاز كافة الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف، بما يعكس تطلعات المواطنين ويضمن حقهم في الاختيار بحرية.


وتأتى أهمية الانتخابات المقبلة في نوفمبر المقبل في أنها تعد سادس انتخابات برلمانية بعد عام 2003، وتجري العام الجاري في أجواء مختلفة تماماً عن الدورات السابقة.


ومن ناحية أخري، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشغيل مطار الموصل؛ ابتداءً من أول الشهر المقبل.


وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني أن التشغيل سيشمل الرحلات الداخلية فقط باتجاه باقي المطارات العراقية، وذلك لحين حسم ملف التعاقد مع الشركة المشغلة، موضحا أنه يجري حالياً استكمال متطلبات حصول المطار على رخصة التشغيل من سلطة الطيران المدني، على أن يتم تشغيله داخلياً بشكل مؤقت بجهود ذاتية من قبل إدارة المطارات للرحلات الجوية بين المحافظات.


وأشار إلى أن وزارة النقل ومحافظة نينوى وصلتا إلى مراحل التفاوض النهائي مع شركات عالمية متخصصة ليكون المطار جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية الدولية، خدمةً للمواطنين والمسافرين من داخل البلاد وخارجها.
 

الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية تنظيم عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية

