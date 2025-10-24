قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: يجب الالتزام بوقف إطلاق النار لإعادة أطفال غزة إلى التعليم
هجوم أوكراني يعطل رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
شراكة علمية مع ناسا تدخل العراق خريطة الابتكار والمعرفة

عبد الخالق صلاح

قالت هبة التميمي مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إن الجامعة المستنصرية أطلقت شبكة علمية متطورة لرصد الغبار وجودة الهواء في العراق، بالشراكة مع وكالة ناسا الأمريكية والجامعة الأمريكية في بغداد، موضحة أن المشروع يعتمد على جهاز متطور يُعرف باسم «Aeronet»، يُمكّن من متابعة حركة الهواء والغبار بدقة عالية داخل العراق والمنطقة.

وأضافت «التميمي» أن هذا المشروع يُعد منجزًا تقنيًا وعلميًا مهمًا، يسهم في تطوير قدرات العراق في مجال الإنذار المبكر للكوارث البيئية، موضحة أن الجهاز الجديد يتيح إمكانية التنبؤ بالمخاطر قبل أسبوع من حدوثها، مما يُمكّن الجهات المختصة مثل الدفاع المدني ووزارة الصحة من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، معتبرة الخطوة بأنها نقلة نوعية من مرحلة التنبؤ المسبق إلى التنبؤ اللحظي، والتي تسهم في تعزيز السلامة البيئية والصحية.

وأوضحت «التميمي» أن هذا التعاون مع وكالة ناسا يُعد شراكة علمية وأكاديمية دولية تُدخل العراق في خريطة الابتكارات العالمية، حيث يتيح المشروع للباحثين والجامعات العراقية الوصول إلى بيانات دقيقة وشفافة حول التغيرات المناخية وجودة الهواء، مما يدعم البحث العلمي والوقاية البيئية.

وأشارت «التميمي» إلى أن وزارة الاتصالات العراقية أعلنت عن مشروع لتأسيس شركة وطنية للهواتف النقالة بالتعاون مع شركة فودافون العالمية، موضحة أن المشروع سيُدار بكوادر وأموال عراقية، فيما ستتولى فودافون تدريب الكوادر المحلية على إدارة خدمات الجيل الخامس على مدى 10 سنوات، مؤكدة على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، وتفتح المجال أمام آلاف فرص العمل للشباب العراقي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالحوكمة والإجراءات القانونية.

القاهرة الإخبارية ناسا الجامعة المستنصرية العراق وكالة ناسا الأمريكية Aeronet

