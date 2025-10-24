شراكة علمية مع ناسا تدخل العراق خريطة الابتكار والمعرفة

قالت هبة التميمي مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إن الجامعة المستنصرية أطلقت شبكة علمية متطورة لرصد الغبار وجودة الهواء في العراق، بالشراكة مع وكالة ناسا الأمريكية والجامعة الأمريكية في بغداد، موضحة أن المشروع يعتمد على جهاز متطور يُعرف باسم «Aeronet»، يُمكّن من متابعة حركة الهواء والغبار بدقة عالية داخل العراق والمنطقة.

وأضافت «التميمي» أن هذا المشروع يُعد منجزًا تقنيًا وعلميًا مهمًا، يسهم في تطوير قدرات العراق في مجال الإنذار المبكر للكوارث البيئية، موضحة أن الجهاز الجديد يتيح إمكانية التنبؤ بالمخاطر قبل أسبوع من حدوثها، مما يُمكّن الجهات المختصة مثل الدفاع المدني ووزارة الصحة من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، معتبرة الخطوة بأنها نقلة نوعية من مرحلة التنبؤ المسبق إلى التنبؤ اللحظي، والتي تسهم في تعزيز السلامة البيئية والصحية.

وأوضحت «التميمي» أن هذا التعاون مع وكالة ناسا يُعد شراكة علمية وأكاديمية دولية تُدخل العراق في خريطة الابتكارات العالمية، حيث يتيح المشروع للباحثين والجامعات العراقية الوصول إلى بيانات دقيقة وشفافة حول التغيرات المناخية وجودة الهواء، مما يدعم البحث العلمي والوقاية البيئية.

وأشارت «التميمي» إلى أن وزارة الاتصالات العراقية أعلنت عن مشروع لتأسيس شركة وطنية للهواتف النقالة بالتعاون مع شركة فودافون العالمية، موضحة أن المشروع سيُدار بكوادر وأموال عراقية، فيما ستتولى فودافون تدريب الكوادر المحلية على إدارة خدمات الجيل الخامس على مدى 10 سنوات، مؤكدة على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، وتفتح المجال أمام آلاف فرص العمل للشباب العراقي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالحوكمة والإجراءات القانونية.