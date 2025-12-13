محمد فخرى لاعب فاركو: كولر أفضل مدرب يتعامل مع اللاعبين

تحدث محمد فخرى لاعب فاركو إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الأهلي من أفضل المدربين الذين يجيدون طريق التعامل من الناحية النفسية مع اللاعبين، مؤكداً أنه كان يستحق خروجاً أفضل من القلعة الحمراء.

محمد فخرى: فايلر كان مدربا صارما فى الأهلى

وأضاف محمد فخرى خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة "أون سبورتس 1": "فايلر المدير الفني لفريق الأهلي كان مدربا صارما جدا، ولا يسمح بالاستهتار أو التقصير في أي مباراة، وكان يمتلك شخصية قوية وساعد في تطوير مستوايا".

وتابع فخري: "فترتي مع البنك الأهلى لم تكن موفقة، ولم يحدث انسجام، وكولر المدير الفني السابق لفريق الأهلي إنسانا وليس مدربا فقط، وكان يتحدث معنا في حياتنا خارج كرة القدم وكان بارعا في احتواء اللاعبين وبيتعامل معهم نفسياً بشكل جيد، وكان يستحق خروجا أفضل في الأهلى، ولو كان متواجدا مع الأهلى في كأس العالم للأندية كانت النتائج هتختلف وتكون أفضل".

واختتم: "مروان عطية لاعب جيد جداً وانسجم سريعاً مع الأهلى، وحافظ مركزه بشكل جيد جداً، وإمكانياته عالية، وزاملت لاعبين كبار في الأهلى مثل عمرو السولية وحسام غالي وعبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي".