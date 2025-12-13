سعر الدولار مساء اليوم 13-12-2025

استقر سعر الدولار داخل السوق الرسمية أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 13-12-2025.
استقرار الدولار
وسجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه؛ ثباتا لليوم الثاني على التوالي منذ آخر يوم تم اغلاق عمل البنوك فيه .
تحركات الدولار
كان سعر الدولار يوم الخميس الماضي وهو آخر يوم عمل في البنوك المصرية؛ لم يرتفع فيها سعر الدولار سوي 9 قروش في المتوسط.
آخر تحديث لسعر الدولار
بلغ آخر تحديث سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه .
سعر الدولار في البنك المركزي
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع
أقل سعر دولار
سجل اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبع
ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك “ ميد بنك، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي”.
متوسط سعر الدولار
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، HSBC،التعمير والاسكان، نكست، مصر، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي"
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " سايب، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي،الأهلي الكويتي".
أعلي سعر دولار
وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.
وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، التنمية الصناعية"