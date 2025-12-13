سعر الدولار مساء اليوم 13-12-2025

استقر سعر الدولار داخل السوق الرسمية أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 13-12-2025.

استقرار الدولار

وسجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه؛ ثباتا لليوم الثاني على التوالي منذ آخر يوم تم اغلاق عمل البنوك فيه .

تحركات الدولار

كان سعر الدولار يوم الخميس الماضي وهو آخر يوم عمل في البنوك المصرية؛ لم يرتفع فيها سعر الدولار سوي 9 قروش في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ آخر تحديث سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه .

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبع

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك “ ميد بنك، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي”.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، HSBC،التعمير والاسكان، نكست، مصر، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " سايب، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي،الأهلي الكويتي".

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، التنمية الصناعية"